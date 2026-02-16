З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який суттєво змінює підхід до виявлення ризикових операцій та взаємодії між контролюючими органами. Про це написала Ніна Южаніна.
Фінмоніторинг по-новому: держава змінює алгоритм виявлення підозрілих трансакцій
Хронологія
У 2025 році ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ підписали тристоронній Меморандум про співпрацю. Тоді йшлося про посилення обміну інформацією, створення спільних робочих груп та координацію дій у боротьбі з фінансовими злочинами.
А вже з 2 лютого 2026 року ці напрацювання перейшли у практичну площину — через оновлений порядок фінансового моніторингу, який формалізує ризик-орієнтований підхід і розширює можливості міжвідомчої взаємодії.
Що дозволить обмін
Обмін інформацією між службами дозволить:
- швидше і точніше ідентифікувати підозрілі операції;
- підвищити ефективність розслідувань фінансових злочинів;
- зменшити кількість махінацій у податковій сфері;
- краще контролювати потоки коштів, пов’язані з економічною безпекою.
Тобто:
2025 рік — етап інституційного оформлення співпраці.
2026 рік — початок фактичної реалізації нових механізмів.
Що очікує на бізнес
Для бізнесу змінюється не лише риторика, а й інструменти контролю.
Що це може означати на практиці:
- Блокування ризикових операцій. Якщо банк зафіксує нетипові платежі (наприклад, різке зростання оборотів або складні транзитні схеми), інформація швидше потраплятиме до контролюючих органів.
- Увага до «дроблення бізнесу». Дані про пов’язаних ФОП, спільні IP-адреси, персонал, торгові точки можуть аналізуватися комплексно, а не окремо.
- Перевірка контрагентів. Операції з компаніями, які мають ознаки ризиковості (відсутність персоналу, активів, реальної діяльності), можуть стати підставою для додаткових питань.
- Нерезидентські операції. Платежі за кордон, особливо в юрисдикції з підвищеним ризиком, потраплятимуть під глибший аналіз.
- РРО, ПДВ, готівкові потоки. Нетипові співвідношення оборотів і податкового навантаження можуть стати тригером для міжвідомчої перевірки.
