Фінмоніторинг по-новому: держава змінює алгоритм виявлення підозрілих трансакцій

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який суттєво змінює підхід до виявлення ризикових операцій та взаємодії між контролюючими органами. Про це написала Ніна Южаніна.

Хронологія

У 2025 році ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ підписали тристоронній Меморандум про співпрацю. Тоді йшлося про посилення обміну інформацією, створення спільних робочих груп та координацію дій у боротьбі з фінансовими злочинами.

А вже з 2 лютого 2026 року ці напрацювання перейшли у практичну площину — через оновлений порядок фінансового моніторингу, який формалізує ризик-орієнтований підхід і розширює можливості міжвідомчої взаємодії.

Що дозволить обмін

Обмін інформацією між службами дозволить:

швидше і точніше ідентифікувати підозрілі операції;

підвищити ефективність розслідувань фінансових злочинів;

зменшити кількість махінацій у податковій сфері;

краще контролювати потоки коштів, пов’язані з економічною безпекою.

Тобто:

2025 рік — етап інституційного оформлення співпраці.

2026 рік — початок фактичної реалізації нових механізмів.

Що очікує на бізнес

Для бізнесу змінюється не лише риторика, а й інструменти контролю.

Що це може означати на практиці: