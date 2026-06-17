НБУ встановив курси на четвер: долар подорожчав, євро — подешевшало

Національний банк України встановив на 18 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8064 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

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На четвер НБУ встановив такий курс долара: 44,80 грн, що на 2 копійки більше ніж у середу (44,78 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці — 51,93 грн, що на 1 копійку менше, ніж у середу (51,94 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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