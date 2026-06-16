НБУ встановив курси на середу: долар та євро подешевшали

Національний банк України встановив на 17 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,7828 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На середу НБУ встановив такий курс долара: 44,78 грн, що на 3 копійки менше ніж у вівторок (44,81 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,94 грн, що на 9 копійок менше, ніж у вівторок (52,03 грн), коли був встановлений новий історичний максимум.

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту