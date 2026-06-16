Національний банк України встановив на 17 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,7828 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.
16 червня 2026, 15:52
НБУ встановив курси на середу: долар та євро подешевшали
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Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 44,78 грн, що на 3 копійки менше ніж у вівторок (44,81 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,94 грн, що на 9 копійок менше, ніж у вівторок (52,03 грн), коли був встановлений новий історичний максимум.
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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