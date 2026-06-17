Австралія збере на чверть менше пшениці, а Україна може зайняти її місце на світових ринках

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Причин для такої сумної новини декілька й всі вони збіглися одночасно: скорочення посівних площ, посуха, стрімке здорожчання пального та дефіцит добрив, як наслідок блокування Ормузу. До цього додалося нашестя мишей: їх неочікувана навала знищила значну частину посівів.

Для порівняння: минулорічний врожай був третім найбільшим в історії Австралії і став одним із факторів глобального профіциту пшениці на глобальних ринках. Нинішнє падіння на чверть може стати катастрофою для сільського господарства острова.

Австралія є одним із найбільших експортерів пшениці у світі. Її ключові ринки — країни Південно-Східної Азії, Близький Схід і Китай. Саме туди найближчими місяцями надійде менше австралійського зерна. Зрозуміло, що ці ринки шукатимуть альтернативних постачальників.

До чого тут Україна?

Україна має структурну перевагу, яку не можна ігнорувати: врожайність пшениці в Австралії становить близько 2,5 т/га, тоді як в Україні — близько 4,5 т/га. Тобто українські виробники отримують майже вдвічі більше зерна з тієї ж площі, що безпосередньо впливає на собівартість і конкурентоспроможність.

Зниження австралійського експорту на ринках Азії та Близького Сходу відкриває простір, який Україна здатна заповнити навіть в умовах війни та окупації. Особливо з огляду на те, що українське зерно вже має налагоджені логістичні маршрути через чорноморські порти та Дунай.

Звісно, реалізація цього потенціалу залежить від безпекової ситуації та стану портової інфраструктури. Але з точки зору агрономії і цінової конкурентоспроможності позиції України виглядають переконливо.

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