Врожай пшениці в Австралії у поточному сезоні очікується на рівні 26,7 млн тонн — на 26% менше, ніж роком раніше, і нижче середніх показників за останні 5 і 10 років. Такі перші оцінки Міністерства сільського господарства країни. Про це повідомляє Bloomberg
Австралія збере на чверть менше пшениці, а Україна може зайняти її місце на світових ринках
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Причин для такої сумної новини декілька й всі вони збіглися одночасно: скорочення посівних площ, посуха, стрімке здорожчання пального та дефіцит добрив, як наслідок блокування Ормузу. До цього додалося нашестя мишей: їх неочікувана навала знищила значну частину посівів.
Для порівняння: минулорічний врожай був третім найбільшим в історії Австралії і став одним із факторів глобального профіциту пшениці на глобальних ринках. Нинішнє падіння на чверть може стати катастрофою для сільського господарства острова.
Австралія є одним із найбільших експортерів пшениці у світі. Її ключові ринки — країни Південно-Східної Азії, Близький Схід і Китай. Саме туди найближчими місяцями надійде менше австралійського зерна. Зрозуміло, що ці ринки шукатимуть альтернативних постачальників.
До чого тут Україна?
Україна має структурну перевагу, яку не можна ігнорувати: врожайність пшениці в Австралії становить близько 2,5 т/га, тоді як в Україні — близько 4,5 т/га. Тобто українські виробники отримують майже вдвічі більше зерна з тієї ж площі, що безпосередньо впливає на собівартість і конкурентоспроможність.
Зниження австралійського експорту на ринках Азії та Близького Сходу відкриває простір, який Україна здатна заповнити навіть в умовах війни та окупації. Особливо з огляду на те, що українське зерно вже має налагоджені логістичні маршрути через чорноморські порти та Дунай.
Звісно, реалізація цього потенціалу залежить від безпекової ситуації та стану портової інфраструктури. Але з точки зору агрономії і цінової конкурентоспроможності позиції України виглядають переконливо.
Читайте також: Чому Ізраїль закриває очі на торгівлю краденим зерном з України
Коментарі