Німеччина блокує поглинання Commerzbank банком UniCredit, але акції італійського гіганта стрімко зросли

Федеральний уряд Німеччини, який володіє 12% акцій Commerzbank, відхилив пропозицію італійського банку UniCredit щодо купівлі німецької фінустанови, назвавши її агресивною та ворожою. Попри це, акції UniCredit стрімко зростають на фондовому ринку, повідомляє Euronews.

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Німеччина відкинула публічну пропозицію про обмін акцій (OPS), яку ініціював італійський банк UniCredit. Берлін вирішив зберегти незалежність Commerzbank і публічно засудив «агресивний» підхід італійської групи.

Цю заву оприлюднило Німецьке фінансове агентство (Finanzagentur), яке управляє державною часткою в Commerzbank. У відомстві зазначили, що прийняття цієї пропозиції є «економічно неможливим», оскільки заявлена вартість не передбачає адекватної премії (надбавки) до поточної ринкової ціни акцій Commerzbank.

Ця угода є вкрай чутливою для німецької політики. Федеральний уряд залишається другим за величиною акціонером банку з головним офісом у Франкфурті — ця частка дісталася державі в спадок ще з часів фінансової кризи 2008 року. Крім суто фінансових чинників, Берлін наголошує на стратегічних наслідках цієї операції.

«Commerzbank відіграє ключову роль у фінансуванні німецької економіки та сектору Mittelstand — основи малого та середнього бізнесу орієнтованих на експорт компаній. Крім того, він є великим роботодавцем і критично важливою опорою Франкфуртського фінансового центру, який уряд має намір зберегти», — йдеться в офіційній заяві.

Німецьке ділове видання Handelsblatt повідомило, що ще в понеділок UniCredit погрожував змінити наглядову та правлінську ради Commerzbank, якщо отримає достатню підтримку на зборах акціонерів.

У відповідь німецький банк звернувся до фінансового регулятора Bafin. Керівництво Commerzbank звинуватило UniCredit у тому, що той спирається не на незалежних акціонерів, а на акції банків, із якими має комерційні зв'язки через деривативи (похідні фінансові інструменти).

В UniCredit ці звинувачення рішуче відкинули. Замість цього італійська сторона запропонувала скоротити міжнародну мережу Commerzbank, яку вони вважають надто складною та неефективною, і натомість сфокусувати роботу банку виключно на ринку Німеччини.

В UniCredit також заявили, що вже подолали поріг у 30%, який вони встановили для своєї публічної пропозиції (OPS). Італійці запустили цю процедуру, вже контролюючи майже 27% капіталу німецького банку.

Реакція ринку на пропозицію UniCredit

Попри відмову німецького уряду та його рішення не продавати свої акції, цінні папери UniCredit продемонстрували один із найкращих результатів на італійській біржі (індекс FTSE Mib), злетівши на 3,71% — до 77,34 євро.

З 20 червня до 3 липня триватиме додатковий період, протягом якого акціонери, які ще не ухвалили остаточного рішення, зможуть змінити свою позицію та продати акції. Підсумкові результати буде оприлюднено 8 липня. Станом на вчора пропозицію схвалили акціонери, які володіють 11,91% капіталу банку.

З урахуванням деривативів потенційна частка UniCredit у Commerzbank наразі становить 55,09% капіталу, що відповідає 57,47% прав голосу. Якщо враховувати лише акції, які вже перебувають у власності банку або погоджені до продажу, частка становить 38,68%. З урахуванням деривативів із фізичним розрахунком вона зростає до 41,9%. Для порівняння, початковою метою UniCredit було перевищити поріг у 30%.

Водночас прокуратура Франкфурта підтвердила відкриття попереднього розслідування за підозрою в маніпулюванні ринком під час спроби поглинання Commerzbank італійською групою UniCredit. Розслідування розпочато на підставі поданої кримінальної скарги.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у березні 2026 року італійська фінансова група UniCredit ініціювала добровільну пропозицію щодо обміну акцій для поглинання німецького Commerzbank, оцінивши актив у 35 мільярдів євро. Цей крок мав на меті легально обійти антимонопольні ліміти законодавства ФРН на тлі категоричної незгоди з боку уряду Німеччини.