UniCredit починає вороже поглинання Commerzbank попри опір Берліна

Італійська фінансова група UniCredit ініціювала добровільну пропозицію щодо обміну акцій для поглинання німецького Commerzbank, оцінивши актив у 35 мільярдів євро . Цей крок має на меті легально обійти антимонопольні ліміти законодавства ФРН на тлі категоричної незгоди з боку уряду Німеччини. Про це повідомляє пресслужба UniCredit 16 березня.

Фінансові умови та оцінка активу

Керівництво UniCredit запропонувало діючим акціонерам Commerzbank обміняти їхні цінні папери за коефіцієнтом 0,485 нової акції італійського банку за одну акцію німецького. За розрахунками видання Handelsblatt, така пропорція еквівалентна ціні 30,80 євро за акцію, що містить мізерну премію у 4% порівняно із ціною закриття торгів минулої п’ятниці. Загалом угода передбачає оцінку всього Commerzbank на рівні 35 мільярдів євро.

Юридичні маневри для подолання бар'єра у 30%

Зараз італійська група вже контролює близько 26% акцій Commerzbank, а з урахуванням інших фінансових інструментів її частка сягає 29,9%. Згідно з німецьким законом про поглинання, перевищення порогу у 30% автоматично зобов'язує компанію виставити обов'язкову пропозицію про викуп усіх акцій.

Ситуація ускладнюється тим, що Commerzbank паралельно проводить власну програму зворотного викупу. Через зменшення загальної кількості паперів в обігу відсоток володіння UniCredit механічно зростає, змушуючи італійців постійно продавати частину свого портфеля, аби випадково не перетнути 30-відсотковий рубіж. Офіційна добровільна пропозиція скасовує цю необхідність, дозволяючи банку легально акумулювати акції на ринку без отримання формального контрольного пакета на поточному етапі. Для проведення необхідної докапіталізації UniCredit скликає позачергові збори акціонерів, які мають відбутися не пізніше 4 травня 2026 року.

Загроза звільнень та корпоративний опір

Плани щодо поглинання розроблялися в Мілані ще з осені 2024 року. Генеральний директор UniCredit Андреа Орчел публічно виправдовує агресивну експансію тим, що Європі нібито необхідні більші банки для конкуренції з потужними американськими фінансовими гігантами. Італійці вже мають досвід роботи в Німеччині після придбання Hypovereinsbank (HVB) у 2005 році, і Орчел бачить потенціал в об'єднанні баз приватних клієнтів та середнього бізнесу.

Проте керівництво Commerzbank та уряд Німеччини, який утримує близько 12% акцій установи, виступають різко проти угоди. Німецька профспілка Ver.di вже попередила, що поглинання неминуче призведе до масових скорочень серед 42 000 працівників банку, спираючись на негативний досвід жорстких звільнень після купівлі HVB.

Регуляторні обмеження та «запасні варіанти»

У своїх багатосторінкових юридичних застереженнях UniCredit зазначає, що пропозиція регулюється Федеральним управлінням фінансового нагляду Німеччини та частково правилами США, однак нові акції не реєструватимуться відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року. Показово, що італійський кредитор юридично залишає за собою право таємно скуповувати акції Commerzbank на біржі або поза нею паралельно з дією офіційної пропозиції, що дозволить йому вести подвійну гру.

Відкритий конфлікт з урядом ФРН

У день публікації пропозиції керівництво Commerzbank випустило офіційний пресреліз, в якому прямо назвало дії UniCredit «небажаною спробою поглинання», яка не була попередньо обговорена і не містить базових умов для створення спільної вартості. Європейський центральний банк (ЄЦБ) ще у березні 2025 року дав італійцям дозвіл на консолідацію до 29,9% акцій, усунувши ключову бюрократичну перешкоду, проте тоді Андреа Орчел взяв тактичну паузу, відклавши фінальне рішення на 2026 рік. Теперішній маневр спровокував різку реакцію у Берліні: німецький уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом гостро критикує дії Мілана, розцінюючи їх як недружню атаку на національний фінансовий сектор. Під ударом опинилися інтереси не лише суверенної держави, але й інших великих інституційних гравців, таких як BlackRock, що володіє майже 6% акцій Commerzbank.