Sense Bank запустив депозит «Лояльний» для клієнтів із регулярними виплатами

Sense Bank запустив новий депозитний продукт «Лояльний» для клієнтів, які отримують через банк заробітну плату, пенсію або соціальні виплати.

Новий вклад доступний для оформлення виключно у застосунку Sense SuperApp та передбачає підвищену процентну ставку для клієнтів, які активно користуються банківськими сервісами.

Депозит «Лояльний» можна оформити у гривні на 99, 181, 372, 550 або 730 днів. Відсотки виплачуються щомісячно з можливістю капіталізації. Також передбачено можливість поповнення вкладу у межах до 200% від початкової суми депозиту.

Відкрити депозит можуть клієнти, які отримували регулярні виплати на картку Sense Bank не пізніше ніж за 60 днів до дати відкриття або пролонгації вкладу. Пролонгація депозиту доступна необмежену кількість разів. Для клієнтів, які відповідають умовам програми, передбачено додатковий бонус за пролонгацію вкладу.

У банку зазначають, що запуск нового продукту є частиною розвитку цифрової екосистеми та розширення можливостей Sense SuperApp. Поєднання щоденних розрахунків, регулярних надходжень та заощаджень в одному застосунку дозволяє клієнтам зручніше керувати фінансами, а також отримувати персоналізовані пропозиції та додаткові переваги залежно від рівня взаємодії з банком.

«Ми бачимо, що дедалі більше клієнтів використовують банк для отримання заробітної плати, пенсії чи соціальних виплат. Для нас важливо не лише забезпечувати зручний цифровий сервіс, а й створювати додаткову цінність для тих, хто користується банком щодня. Саме тому депозит „Лояльний“ пропонує вищу дохідність для клієнтів, які обирають наш банк як партнера на кожен день», — прокоментувала Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Sense Bank.

Детальні умови депозиту доступні на сайті.