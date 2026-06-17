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17 червня 2026, 10:20

Витрати на оборону в Європі найвищі з часів Холодної війни, але цифри не відповідають дійсності

Вперше в історії всі країни-члени ЄС, що входять до НАТО, виконали норму альянсу — витратити на оборону не менше 2% ВВП. Але за цим формальним успіхом ховається глибокий розкол: одні країни мчать до 5%, інші ледь перетнули мінімальну позначку і вже гальмують. Про це повідомляє Euro News.

Вперше в історії всі країни-члени ЄС, що входять до НАТО, виконали норму альянсу — витратити на оборону не менше 2% ВВП.

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Хто витрачає на борону найбільше

Лідер рейтингу — Польща: 4,48% ВВП у 2025 році, що перевищує навіть показник США (3,22%) і є найвищим у всьому альянсі.

За нею в рейтингу країни Балтії: Литва (4%), Латвія (3,73%), Естонія (3,38%).Данія досягла 3,22%, Греція — 2,85%, Фінляндія — 2,77%.

Загалом, це цілком очікувано: чим ближче до Росії розташована країна, тим більше вона витрачає на оборону. Ці держави можуть досягти позначки в 5% ВВП до 2035 року.

Хто зробив мінімум і зупинився

На протилежному кінці рейтингу — велика група країн, яка навіть не намагається перетнути кордон в 2%:

  • Італія — 2,01%;
  • Франція — 2,05%;
  • Іспанія, Бельгія, Португалія, Чехія та Люксембург — рівно 2%.
  • Угорщина та Чехія навіть скоротили витрати у відсотках від ВВП — 1,9%

На 2026 рік аналітики Oxford Economics очікують, що ЄС у цілому додасть лише 0,1 відсоткового пункту. Це фактично стагнація після суттєвого стрибка 2025-го.

Цифри більші, ніж реальність

Загалом витрати НАТО в Європі зросли на 14% у 2025 році до близько €739 млрд.

Але частина цього зростання виключно паперова. Справа в тому, що НАТО рахує витрати за датою транзакції, а не за датою отримання техніки. Тобто якщо країна сьогодні заплатила аванс за танки, які надійдуть через три роки, вся сума вже сьогодні потрапляє до статистики. Реальної бойової потужності поки немає, а цифри вже вражають.

Є ще одна лазівка: нова методологія НАТО дозволяє зараховувати до оборонних витрат так звану «оборонно-пов'язану» інфраструктуру. Що саме під цим мається на увазі — чіткого визначення немає. Аналітики фіксують випадки, коли уряди намагаються записати до оборонного бюджету навіть будівництво лікарень та інших цілком цивільних об'єктів.

Окрема проблема: близько 40% витрат на оборонне обладнання в ЄС осідає за межами блоку, переважно в США. Європа досі не може самостійно виробляти зброю далекого радіусу дії, системи протиповітряної оборони, стелс-винищувачі п'ятого покоління та великі дрони. Два з кожних п'яти євро, витрачених на оборонне обладнання, йдуть іноземним постачальникам.

Читайте також: Нове оборонне ядро Європи: як чотири країни формуватимуть безпеку континенту без США

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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