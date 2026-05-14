Рютте пропонує країнам НАТО віддавати Україні по 0,25% свого ВВП

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував союзникам віддавати Україні по 0,25 відсотка свого валового внутрішнього продукту (ВВП). Ця тема була закрита на закритій зустрічі послів Альянсу наприкінці квітня, пише DW.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це може означати

Якщо союзники схвалять цю ідею, то щорічний потік допомоги Україні може фактично втратити до 143 мільярдів доларів, пише видання 12. Для порівняння: минулого року Україна отримала від союзників безпекової допомоги на суму 45 мільярдів доларів.

За словами дипломатів, пропозиція Рютте почасти з’явилася у відповідь на розчарування деяких країн тим, що вони зробили більше для України, ніж інші. Згідно з даними Кільського інституту, країни Північної Європи та Балтії, Нідерланди та Польща надають на військову допомогу Києву більший відсоток свого ВВП, ніж багато інших союзників.

Франція та Британія налаштовані скептично

Ідею, яку пропонує Рютте, вперше озвучив президент України Володимир Зеленський у червні минулого року. «Україна є частиною європейської безпеки, і ми хочемо, щоб 0,25 відсотка ВВП конкретної країни-партнера виділялося на нашу оборонну промисловість і внутрішнє виробництво», — сказав він тоді.

Проте наразі пропозиція генсека НАТО проти скептицизму у деяких союзників, зокрема Франції та Великобританії, сказали Politico дипломати. Це означає, що пропозиція навряд чи буде реалізована в нинішньому вигляді.

За словами посадовців НАТО, інсталяція цільового показника у відсотках від ВВП є лише однією з кількох ідей, над якими працюють для досягнення конкретного результату для України на самій Альянсі 7−8 липня.