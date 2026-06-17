Найбагатша жінка Австралії інвестувала понад $1 млрд у SpaceX: що відомо про угоду

Найбагатша жінка Австралії, гірничодобувна магнатка Джина Райнхарт, інвестувала понад 1 млрд доларів у компанію SpaceX через свою компанію Hancock Prospecting. Про це пише The Wall Street Journal .

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Що відомо про угоду

Угода відбулася після рекордного виходу SpaceX на біржу. За даними видання, первинне розміщення акцій (IPO) компанії Ілона Маска оцінило її приблизно у 75 млрд доларів, а одним із найбільших інвесторів стала саме Райнхарт.

Австралійська мільярдерка неодноразово висловлювала захоплення діяльністю Маска. Вона назвала його «справді винятковою людиною, технічно видатною особистістю, яка працює у критично важливих секторах». Також Райнхарт заявила, що її компанія готова постачати рідкоземельні мінерали для проєктів SpaceX.

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Зростання акцій SpaceX

Як писав «Мінфін», акції SpaceX продовжили стрімке зростання після нещодавнього виходу компанії на біржу. За підсумками торгів 15 червня їхня ціна сягнула $192,5, що на 42,6% вище за стартовий рівень. На премаркеті котирування перевищили позначку у $210, завдяки чому ринкова капіталізація компанії піднялася понад $2,5 трлн.

На тлі такої інвестиційної ейфорії ринкова капіталізація SpaceX перешагнула історичний рубіж у $2,519 трлн.