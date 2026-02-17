Multi від Мінфін
17 лютого 2026, 14:55

Швеція відкладає перехід на євро: уряд не бачить країну в єврозоні найближчими роками

Попри пожвавлення внутрішніх дискусій щодо відмови від національної валюти, Швеція не планує найближчим часом приєднуватися до єврозони. Офіційний Стокгольм вважає, що перед ухваленням такого історичного рішення необхідно провести глибокий аналіз усіх економічних наслідків для держави. Про це повідомляє Bloomberg 17 лютого.

Попри пожвавлення внутрішніх дискусій щодо відмови від національної валюти, Швеція не планує найближчим часом приєднуватися до єврозони.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова геополітична реальність та обережність уряду

Відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі щодо можливих термінів запровадження єдиної європейської валюти, міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон зазначила, що очікувати на цей крок «точно не варто в найближчі кілька років».

За її словами, якщо нинішня правоцентристська коаліція збереже владу після парламентських виборів, запланованих на вересень цього року, уряд офіційно ініціює масштабне дослідження щодо доцільності переходу на євро.

«Це новий світ, як геополітично, так і геоекономічно, і саме тому, на мою думку, варто розібратися, що буде краще для Швеції в майбутньому — переходити на євро чи ні», — підкреслила урядовиця.

Свантессон також звернула увагу на те, що багато політичних партій вимагають швидких рішень, проте влада має діяти виважено.

«Нам потрібна дійсно професійна комісія, яка ретельно проаналізує, що було добре, а що погано для шведської економіки через перебування поза зоною євро», — додала вона.

Варто нагадати, що Швеція вже тривалий час є повноправним членом Європейського Союзу, однак досі успішно опиралася переходу на спільну валюту, якій виповнилося вже майже тридцять років. Під час рекомендаційного референдуму у 2003 році близько 56% шведських виборців проголосували проти євро, і відтоді всі наступні уряди поважали цей вибір народу.

Які члени ЄС ще не перейшли на євро?

Наразі 6 із 27 держав-членів ЄС продовжують використовувати власні грошові одиниці замість переходу на євро.

Попри те, що Болгарія офіційно стала 21-м членом єврозони, значна частина Європейського Союзу залишає власну валюту. До блоку держав, які зберігають національні гроші, входять як скандинавські країни, так і великі економіки Східної Європи:

  • Польща (злотий);
  • Чехія (крона);
  • Угорщина (форінт);
  • Румунія (лей);
  • Швеція (крона);
  • Данія (крона).

Згідно з договорами про вступ до ЄС, усі нові члени (крім Данії) юридично зобов'язані з часом перейти на євро. Проте терміни цього переходу не встановлені.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 лютого 2026, 15:32
#
Я очень извиняюсь. но Швеция с 1995 года в ЕС и с 1996 в Шенгенском соглашении.
Это я к тому что корректней написать — НЕ …Швеція не планує найближчим часом приєднуватися до єврозони… А написать — Швеція не планує найближчим часом приєднуватися до зоны евро…
В оригинале написано —
…Sweden won’t be joining the euro in the near future … even as a debate on the merits of such a move is gathering pace, according to Finance Minister Elisabeth Svantesson…

Не пользуйтесь ГУГЛЕМ…
+
0
Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
17 лютого 2026, 15:48
#
Я не користуюсь Google, лише DuckDuckGo :)

«Єврозона, також іноді зона євро — валютний союз 21 держав-членів Європейського Союзу, які прийняли євро як свою національну валюту та єдиний законний платіжний засіб».

Правильно і так і так.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 лютого 2026, 16:09
#
Я не спорю -вопрос стоит в том, что масса читателей этого не понимают и многие даже не знают что такое Шенгенское соглашение, а что такое ЕС.
По факту, мое личное мнение, надо учитывать уровень читателей.
С уважением.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
