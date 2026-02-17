Швеція відкладає перехід на євро: уряд не бачить країну в єврозоні найближчими роками

Попри пожвавлення внутрішніх дискусій щодо відмови від національної валюти , Швеція не планує найближчим часом приєднуватися до єврозони. Офіційний Стокгольм вважає, що перед ухваленням такого історичного рішення необхідно провести глибокий аналіз усіх економічних наслідків для держави. Про це повідомляє Bloomberg 17 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова геополітична реальність та обережність уряду

Відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі щодо можливих термінів запровадження єдиної європейської валюти, міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон зазначила, що очікувати на цей крок «точно не варто в найближчі кілька років».

За її словами, якщо нинішня правоцентристська коаліція збереже владу після парламентських виборів, запланованих на вересень цього року, уряд офіційно ініціює масштабне дослідження щодо доцільності переходу на євро.

«Це новий світ, як геополітично, так і геоекономічно, і саме тому, на мою думку, варто розібратися, що буде краще для Швеції в майбутньому — переходити на євро чи ні», — підкреслила урядовиця.

Свантессон також звернула увагу на те, що багато політичних партій вимагають швидких рішень, проте влада має діяти виважено.

«Нам потрібна дійсно професійна комісія, яка ретельно проаналізує, що було добре, а що погано для шведської економіки через перебування поза зоною євро», — додала вона.

Варто нагадати, що Швеція вже тривалий час є повноправним членом Європейського Союзу, однак досі успішно опиралася переходу на спільну валюту, якій виповнилося вже майже тридцять років. Під час рекомендаційного референдуму у 2003 році близько 56% шведських виборців проголосували проти євро, і відтоді всі наступні уряди поважали цей вибір народу.

Які члени ЄС ще не перейшли на євро?

Наразі 6 із 27 держав-членів ЄС продовжують використовувати власні грошові одиниці замість переходу на євро.

Попри те, що Болгарія офіційно стала 21-м членом єврозони, значна частина Європейського Союзу залишає власну валюту. До блоку держав, які зберігають національні гроші, входять як скандинавські країни, так і великі економіки Східної Європи:

Польща (злотий);

Чехія (крона);

Угорщина (форінт);

Румунія (лей);

Швеція (крона);

Данія (крона).

Згідно з договорами про вступ до ЄС, усі нові члени (крім Данії) юридично зобов'язані з часом перейти на євро. Проте терміни цього переходу не встановлені.