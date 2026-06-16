Авто за 1 гривню: в Україні набирає обертів схема заниження вартості для ухилення від податків

В Україні набирає обертів чергова схема ухилення від сплати податків, пов'язана з продажем автомобілів за фіктивно заниженими цінами. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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За його даними, станом на квітень 2026 року 814 автомобілів були офіційно продані всього за 1 гривню. Серед цих транспортних засобів присутні й авто люкс-класу, зокрема марки Mercedes. Крім того, ще 26% (43 тисячі авто) продали менше, ніж за 50 тис. грн.

Кількість фактичних продавців у десятки разів перевищує офіційну статистику. МВС зареєструвало лише 1 635 суб'єктів господарювання, тоді як на популярній платформі Auto.ria їх налічується у 29 разів більше — понад 31 тисячу, що створює простір для маніпуляцій.

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Як планують боротися зі схемою

Железняк наголосив, що для розв'язання цієї проблеми необхідно задіяти кілька профільних відомств, оскільки ситуація містить одразу два критичні виклики.

Міністерство економіки та Фонд державного майна України (ФДМУ) мають вирішити питання з недобросовісними оцінщиками, які дають фіктивні звіти про вартість майна.

Державна податкова служба має взяти під контроль тих суб'єктів, які систематично занижують реальну вартість транспортних засобів, провести комплексні перевірки та донарахувати приховані податки до державного бюджету.