Гетманцев пояснив «рекорд» реєстрацій ФОП схемами великого бізнесу

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував оптимістичні оцінки зростання кількості підприємців в Україні. За його словами, аномальний приріст ФОП не є ознакою економічного розвитку, а свідчить про масове використання спрощеної системи оподаткування для мінімізації податків.

Математика замість зростання економіки

Коментуючи дані про збільшення кількості приватних підприємців навіть у воєнний час, Гетманцев зазначив, що реальна причина «буму» криється у схемах великого та середнього бізнесу.

«[Кількість ФОП зростає] виключно внаслідок поширення схем з ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу через єдиний податок. Реальність така як є. І математика говорить сама за себе», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Він також іронічно відповів опонентам, які прогнозували «економічний апокаліпсис», зауваживши, що кількість підприємців формально зростає, попри війну.

Голова комітету натякнув на посилення боротьби з тіньовим сектором у наступному році. Він закликав однодумців приєднуватися до його команди для «подолання тіні у 2026 році», хоча конкретних законодавчих ініціатив у дописі поки не розкрив.

Раніше експерти неодноразово зазначали, що використання ФОП замість найму працівників у штат («зарплатні ФОПи») залишається популярним методом зниження податкового навантаження в Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у IV кварталі 2025 року було зареєстровано 58,2 тис. нових ФОП. Це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Показник став одним із найвищих за останні роки.