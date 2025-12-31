Multi від Мінфін
31 грудня 2025, 19:11

Гетманцев пояснив «рекорд» реєстрацій ФОП схемами великого бізнесу

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував оптимістичні оцінки зростання кількості підприємців в Україні. За його словами, аномальний приріст ФОП не є ознакою економічного розвитку, а свідчить про масове використання спрощеної системи оподаткування для мінімізації податків.

Гетманцев пояснив «рекорд» реєстрацій ФОП схемами великого бізнесу

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Математика замість зростання економіки

Коментуючи дані про збільшення кількості приватних підприємців навіть у воєнний час, Гетманцев зазначив, що реальна причина «буму» криється у схемах великого та середнього бізнесу.

«[Кількість ФОП зростає] виключно внаслідок поширення схем з ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу через єдиний податок. Реальність така як є. І математика говорить сама за себе», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Він також іронічно відповів опонентам, які прогнозували «економічний апокаліпсис», зауваживши, що кількість підприємців формально зростає, попри війну.

Голова комітету натякнув на посилення боротьби з тіньовим сектором у наступному році. Він закликав однодумців приєднуватися до його команди для «подолання тіні у 2026 році», хоча конкретних законодавчих ініціатив у дописі поки не розкрив.

Раніше експерти неодноразово зазначали, що використання ФОП замість найму працівників у штат («зарплатні ФОПи») залишається популярним методом зниження податкового навантаження в Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у IV кварталі 2025 року було зареєстровано 58,2 тис. нових ФОП. Це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Показник став одним із найвищих за останні роки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
1 січня 2026, 18:47
#
Приберіть пільги з усіх, крім умовних перукарів і сантехніків. І все… купи-продай на загальну схему.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
