Чемпіонат світу став рекордною подією для Polymarket: обсяг торгів перевищив $2,34 млрд

Обсяг торгів за контрактом «Переможець чемпіонату світу» на блокчейн-платформі Polymarket з моменту запуску минулого року перевищив $2,34 млрд, а пули ліквідності за окремими контрактами сягають $350 млн.

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У дні відкриття турніру та перших матчів денний обсяг торгів за окремими ставками перевищував $100 млн.

З урахуванням торгів на платформі Kalshi обсяг угод за контрактами, пов'язаними з Кубком світу FIFA, перевищив позначку $3 млрд, причому 95% припало на Polymarket.

Це перевершує показники всіх попередніх ставок на спортивні події на платформі і може зробити турнір найбільшою подією на платформі, поступаючись поки що лише політичним подіям.

Крім ставок на переможця, активно торгуються ринки премії «Золота бутса» (вручається найкращому футболісту), а також ставки на те, «який континент переможе», контракти на вихід команд із групи та на конкретні матчі, включаючи індивідуальні показники гравців.

Блокчейн-дослідники зафіксували найбільші ставки: один трейдер поставив понад $3 млн на перемогу Нідерландів над Японією в матчі групового етапу — це збільшило обсяг торгів за ставками на результат цієї конкретної гри до $26 млн.

Найчастіше учасники торгів формують портфелі, підтримуючи сильні команди і одночасно відкриваючи короткі позиції по збірним, що вважаються слабкими.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) запропонувала заборонити ставки на ринках прогнозів, пов'язаних з війною, тероризмом і загибеллю людей.

Йдеться переважно про блокчейн-платформи Polymarket і Kalshi. Фактично американське відомство хоче дозволити лише ставки на спорт, а всі контракти CFTC хоче самостійно регулювати.

Нагадаємо

Раніше аналітики компанії BIT Research припустили, що біткоїн може досягти локального мінімуму до завершення чемпіонату світу з футболу 19 липня. За оцінкою експертів, ціна першої криптовалюти може опуститися до діапазону $50 000−55 000.