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16 червня 2026, 12:32

Статки 500 найбагатших людей світу за день зросли на рекордні $336 млрд

Понеділок, 15 червня, став рекордним днем для світової фінансової еліти. Після завершення торгів у Нью-Йорку сукупні статки 500 найбагатших людей світу зросли на $336 млрд — це найбільший одноденний приріст, коли-небудь зафіксований індексом Bloomberg Billionaires Index. У результаті їхній загальний капітал досяг рекордних $13,3 трлн, повідомляє Bloomberg.

Статки 500 найбагатших людей світу за день зросли на рекордні $336 млрд
Фото: pixabay

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Головним тріумфатором дня став Ілон Маск — перший у світі трильйонер. Його статки збільшилися більш ніж на 10%, досягнувши позначки у $1,273 трлн. Маск відірвався від найближчого переслідувача, Ларрі Пейджа ($314 млрд), уже більш ніж учетверо.

Паралельно з цим зріс і «вхідний квиток» до клубу супербагатіїв: тепер замикаючі позиції в Топ-500 стартують від $7,9 мільярда, що є найвищим показником в історії рейтингу.

Читайте також: Ілон Маск став першим трильйонером в історії

Що розігнало світові ринки

Ралі на біржах було спровоковане двома ключовими факторами:

  • США та Іран досягли проміжної угоди щодо відновлення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку, що зняло напругу на світових ринках.
  • Гучний публічний дебют компанії Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), який відбувся за тиждень до цього.

На тлі загального оптимізму індекс Dow Jones Industrial Average оновив історичний максимум, а Nasdaq 100 та MSCI World закрилися поблизу своїх рекордних значень.

Фактор SpaceX: роздрібні трейдери зробили Маска ще багатшим

Саме SpaceX виступила головним локомотивом цього стрибка. Роздрібні інвестори влаштували справжній ажіотаж, масово скуповуючи акції компанії, що призвело до злету її ринкової вартості одразу на 20%.

Цей ривок додав до статків Ілона Маска $164 млрд за один день. Цей приріст практично дорівнює заробітку решти 499 учасників списку Bloomberg разом узятих і став одним із найбільших одноденних збагачень в історії людства.

Розрив серед ультрабагатіїв

Якщо раніше капітал Маска ілюстрував прірву між світовою елітою та звичайними людьми, то тепер він підсвітив масштабне розшарування всередині самої касти мільярдерів.

Дані Bloomberg вказують на аномальну концентрацію грошей на верхівці списку:

  • Топ-50 лідерів рейтингу контролюють $6,5 трлн.
  • Усі інші учасники (нижні 450 позицій) сукупно володіють $6,8 трлн.

Наразі перша п'ятірка найбагатших людей світу за версією Bloomberg виглядає так:

  • Ілон Маск — $1,273 трлн
  • Ларрі Пейдж — $314 млрд
  • Сергій Брін — $292 млрд
  • Джефф Безос — $267 млрд
  • Ларрі Еллісон — $247 млрд.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
kadaad1988
kadaad1988
16 червня 2026, 12:50
#
На бумаге.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
16 червня 2026, 13:23
#
Ну, якщо вони захочуть (теоретично) зливати свої акції в ринок — то там це частинами робиться, щоб ринок не просідав, так як Безос, Гейст або Беркшир продають, це ж не відміняє їх багатства. Просто тоді виходить колізія, де якщо в мільярдера активи в будь якому активі окрім готівки (на рахунку в банку) — то все його багатство на папері виходить, бо будь-які активи оцінюють ринком і одні з них швидко не продаси, або продаси з дисконтом, а інші не продаси швидко, бо ринок відреагує на зайву ліквідність
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0
Abramon
Abramon
16 червня 2026, 14:07
#
В цілому просто дуті цифри, але на жити якісно і люксово їм вистачає.
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