Статки 500 найбагатших людей світу за день зросли на рекордні $336 млрд

Понеділок, 15 червня, став рекордним днем для світової фінансової еліти. Після завершення торгів у Нью-Йорку сукупні статки 500 найбагатших людей світу зросли на $336 млрд — це найбільший одноденний приріст, коли-небудь зафіксований індексом Bloomberg Billionaires Index. У результаті їхній загальний капітал досяг рекордних $13,3 трлн, повідомляє Bloomberg.

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Головним тріумфатором дня став Ілон Маск — перший у світі трильйонер. Його статки збільшилися більш ніж на 10%, досягнувши позначки у $1,273 трлн. Маск відірвався від найближчого переслідувача, Ларрі Пейджа ($314 млрд), уже більш ніж учетверо.

Паралельно з цим зріс і «вхідний квиток» до клубу супербагатіїв: тепер замикаючі позиції в Топ-500 стартують від $7,9 мільярда, що є найвищим показником в історії рейтингу.

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Що розігнало світові ринки

Ралі на біржах було спровоковане двома ключовими факторами:

США та Іран досягли проміжної угоди щодо відновлення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку, що зняло напругу на світових ринках.

Гучний публічний дебют компанії Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), який відбувся за тиждень до цього.

На тлі загального оптимізму індекс Dow Jones Industrial Average оновив історичний максимум, а Nasdaq 100 та MSCI World закрилися поблизу своїх рекордних значень.

Фактор SpaceX: роздрібні трейдери зробили Маска ще багатшим

Саме SpaceX виступила головним локомотивом цього стрибка. Роздрібні інвестори влаштували справжній ажіотаж, масово скуповуючи акції компанії, що призвело до злету її ринкової вартості одразу на 20%.

Цей ривок додав до статків Ілона Маска $164 млрд за один день. Цей приріст практично дорівнює заробітку решти 499 учасників списку Bloomberg разом узятих і став одним із найбільших одноденних збагачень в історії людства.

Розрив серед ультрабагатіїв

Якщо раніше капітал Маска ілюстрував прірву між світовою елітою та звичайними людьми, то тепер він підсвітив масштабне розшарування всередині самої касти мільярдерів.

Дані Bloomberg вказують на аномальну концентрацію грошей на верхівці списку:

Топ-50 лідерів рейтингу контролюють $6,5 трлн.

Усі інші учасники (нижні 450 позицій) сукупно володіють $6,8 трлн.

Наразі перша п'ятірка найбагатших людей світу за версією Bloomberg виглядає так: