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16 червня 2026, 10:30

Штучний інтелект у збиток: скільки насправді коштують підписки OpenAI та Anthropic

Індивідуальні користувачі ChatGPT та Claude обходяться розробникам значно дорожче, ніж вони сплачують за щомісячну підписку. Про це повідомляє портал Cybernews, посилаючись на аналітику компанії SemiAnalysis. Штучний інтелект залишається дотаційним продуктом, хоча виробники шукають шляхи до виходу на прибутковість.

Індивідуальні користувачі ChatGPT та Claude обходяться розробникам значно дорожче, ніж вони сплачують за щомісячну підписку.

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Чому ШІ-гіганти працюють у мінус

OpenAI та Anthropic активно субсидують індивідуальних користувачів. Нові підрахунки свідчать про колосальну різницю між вартістю тарифного плану та реальними витратами на обчислювальні потужності. Згідно з даними дослідників, тарифи, які виглядають вигідними для клієнтів, насправді створюють фінансову яму для компаній.

Для базових підписок вартістю близько 20 доларів на місяць реальна вартість доступних токенів становить 700 доларів для ChatGPT та 400 доларів для Claude. Ситуація стає ще драматичнішою з преміальними тарифами: план за 200 доларів на місяць може коштувати компаніям 14 000 доларів та 8 000 доларів відповідно.

Активні користувачі, які постійно навантажують моделі генерацією картинок та відео, створюють величезну від'ємну маржу для розробників. Навіть при середньому рівні використання маржинальність падає до критичних показників. Але розробники ШІ свідомо йдуть на такі збитки, щоб сформувати лояльну базу користувачів та отримати доступ до даних, які допомагають тренувати майбутні покоління нейромереж.

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Перспективи прибутковості: курс на бізнес

Компанії не скасовують збиткові підписки, оскільки це спричинить обурення серед аудиторії. Натомість вони обирають іншу стратегію: збір інформації для вдосконалення моделей та орієнтація на корпоративний сектор.

Аналітики прогнозують, що з часом вартість обчислень знижуватиметься. Це дозволить обслуговувати складні моделі прибутково навіть у межах доступних тарифів. Усвідомлюючи ризики, розробники можуть у майбутньому обмежувати доступ до нових функцій для підписників або випускати спеціалізовані версії моделей.

Але зараз дотаційні підписки залишаються єдиним інструментом стратегічного впливу на ринок, попри збитковість кожного окремого акаунта.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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