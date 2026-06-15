Виплати постраждалим на критичній інфраструктурі: що змінив Кабмін

Кабінет Міністрів оновив правила надання одноразової грошової допомоги людям, які постраждали під час перебування або роботи на об'єктах критичної інфраструктури внаслідок російської агресії. Про це повідомив сайт Sud.ua

Розміри виплат не змінилися, але уряд деталізував порядок їх отримання, розширив коло одержувачів і врегулював кілька спірних ситуацій. Відповідальність за нарахування виплат покладено на ПФУ.

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Хто і скільки отримає

Розміри виплат залишаються такими:

загибель — 1 млн грн

інвалідність І групи — 800 тис. грн

інвалідність ІІ групи — 500 тис. грн

інвалідність ІІІ групи — 200 тис. грн

Право на допомогу мають постраждалі працівники операторів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та інші особи, які перебували на відповідних об'єктах у момент події. Виплати призначає і здійснює Пенсійний фонд України.

Що нового

Уряд врегулював три важливі ситуації, які раніше були у правовій невизначеності.

Перша — зміна групи інвалідності. Якщо людина вже отримала виплату, але згодом їй встановили вищу групу, держава доплатить різницю між отриманою сумою і новим розміром допомоги.

Друга — перетин з іншими виплатами. Якщо постраждалий вже отримав іншу одноразову чи страхову виплату за те саме ушкодження, але її розмір виявився меншим за гарантований законом — держава компенсує різницю. Тобто подвійної виплати не буде, але до повного розміру доплатять.

Третя — строки звернення. Подати заяву на допомогу можна під час дії воєнного стану і ще протягом трьох років після його припинення або скасування.

Також уточнено порядок оформлення особистого розпорядження щодо виплати у разі загибелі — документ, який людина може підготувати заздалегідь, визначивши, кому саме перейдуть кошти.

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