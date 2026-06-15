Виплати постраждалим на критичній інфраструктурі: що змінив Кабмін

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 червня 2026, 19:10

Виплати постраждалим на критичній інфраструктурі: що змінив Кабмін

Кабінет Міністрів оновив правила надання одноразової грошової допомоги людям, які постраждали під час перебування або роботи на об'єктах критичної інфраструктури внаслідок російської агресії. Про це повідомив сайт Sud.ua

Кабінет Міністрів оновив правила надання одноразової грошової допомоги людям, які постраждали під час перебування або роботи на об'єктах критичної інфраструктури внаслідок російської агресії.

Розміри виплат не змінилися, але уряд деталізував порядок їх отримання, розширив коло одержувачів і врегулював кілька спірних ситуацій. Відповідальність за нарахування виплат покладено на ПФУ.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто і скільки отримає

Розміри виплат залишаються такими:

  • загибель — 1 млн грн
  • інвалідність І групи — 800 тис. грн
  • інвалідність ІІ групи — 500 тис. грн
  • інвалідність ІІІ групи — 200 тис. грн

Право на допомогу мають постраждалі працівники операторів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та інші особи, які перебували на відповідних об'єктах у момент події. Виплати призначає і здійснює Пенсійний фонд України.

Що нового

Уряд врегулював три важливі ситуації, які раніше були у правовій невизначеності.

Перша — зміна групи інвалідності. Якщо людина вже отримала виплату, але згодом їй встановили вищу групу, держава доплатить різницю між отриманою сумою і новим розміром допомоги.

Друга — перетин з іншими виплатами. Якщо постраждалий вже отримав іншу одноразову чи страхову виплату за те саме ушкодження, але її розмір виявився меншим за гарантований законом — держава компенсує різницю. Тобто подвійної виплати не буде, але до повного розміру доплатять.

Третя — строки звернення. Подати заяву на допомогу можна під час дії воєнного стану і ще протягом трьох років після його припинення або скасування.

Також уточнено порядок оформлення особистого розпорядження щодо виплати у разі загибелі — документ, який людина може підготувати заздалегідь, визначивши, кому саме перейдуть кошти.

Читайте також: Пенсії з 1 липня зростуть: кому перерахують виплати та які суми встановлять

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами