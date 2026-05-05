«Доступні ліки» оновили: які нові препарати можна буде отримати

В межах реалізації державної політики та пріоритетів Уряду у сфері охорони здоров’я розширено перелік лікарських засобів, що підлягають реімбурсації у межах програми «Доступні ліки». Про це йдеться в повідомленні Національної служби здоров’я України.

Оновлення переліку

З 4 травня 2026 року діє оновлений Перелік лікарських засобів для реімбурсації за Програмою медичних гарантій.

До Переліку включено 7 МНН, зокрема оригінальні інноваційні лікарські засоби, що застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань, профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету 2 типу та хронічних захворювань органів дихання

Йдеться, зокрема, про такі препарати, як Ксарелто, Прадакса, Еліквіс, Форксіга, Джардінс, а також лікарські засоби на основі аторвастатину і комбіновані препарати для лікування хронічних обструктивних захворювань легень.

Скільки відшкодовує держава

У межах програми для цих лікарських засобів застосовується механізм фіксованого розміру реімбурсації, тобто — держава сплачує встановлену частку вартості препарату. Водночас, доплата пацієнта залежить від фактичної ціни в аптеці і може бути нижчою, тоді як частка, яку оплачує держава, залишається незмінною.

Для оригінальних препаратів, які додали до програми, діє новий механізм відшкодування: держава компенсує фіксовану суму за упаковку конкретного лікарського засобу. Тобто для кожного препарату визначено суму, яку покриває держава.

Сума доплати для пацієнта може відрізнятися залежно від ціни препарату в конкретній аптеці. Водночас для кожного з цих препаратів визначено фіксовану суму, яку держава компенсує в межах програми реімбурсації. Решту вартості — залежно від ціни препарату в аптеці — доплачує пацієнт.

Еліквіс (апіксабан) 5 мг № 60 — держава відшкодовує: 578,09 грн

Прадакса (дабігатрану етексилат) 150 мг № 60 — держава відшкодовує: 718,29 грн

Форксіга (дапагліфлозин) 10 мг № 30 — держава відшкодовує: 834,61 грн

Джардінс (емпагліфлозин) 10 мг № 30 — держава відшкодовує: 848,53 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг № 14 — держава відшкодовує: 252,16 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг № 42 — держава відшкодовує: 755,34 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг № 28 — держава відшкодовує: 509,61 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг № 100 — держава відшкодовує: 1630,94 грн.

Як отримати ці препарати в межах програми «Доступні ліки»?

Пацієнту потрібно звернутися до лікаря — залежно від захворювання та стану здоров’я. Електронний рецепт на ці лікарські засоби можуть виписати сімейний лікар, терапевт, кардіолог, ендокринолог або пульмонолог.

Окремий план лікування в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) для призначення цих препаратів формувати не потрібно. Рішення про призначення ухвалює лікар — відповідно до діагнозу, клінічного стану пацієнта та потреби в лікуванні.

Після отримання е-рецепта препарат можна забрати в аптеці, яка має договір із НСЗУ за програмою «Доступні ліки» — безоплатно або з частковою доплатою.

З повним Переліком лікарських засобів станом на 30 квітня 2026 року можна ознайомитися на сайті НСЗУ ТУТ.