Швейцарія змінює правила для українців

З 1 листопада 2025 року, Швейцарія змінить підхід до надання статусу захисту S для українців: тепер влада враховуватиме регіон, з якого походить біженець. Проте ці нові обмеження не діятимуть для громадян України, які вже мають цей статус. Про це повідомляє Swissinfo.

Що відомо

Нові правила передбачають, що українці, які проживали за межами зон бойових дій, зокрема у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, більше не зможуть автоматично отримати статус S.

Уряд Швейцарії вважає, що повернення до цих регіонів є «розумним і безпечним».

За даними уряду, статус S тепер буде надаватися особам, чиє останнє місце проживання знаходиться в одній з українських областей, окупованих російськими військами або зон бойових дій.

Це нове правило діятиме з 1 листопада 2025 року. Ті, хто вже отримав статус S, не підпадають під це обмеження.

Українці, які не зможуть отримати статус захисту S за новими правилами, матимуть можливість подати заяву на отримання притулку. Водночас уряд має намір продовжити дію самого статусу S до 4 березня 2027 року, а також зберегти підтримку для біженців, які його мають.

Таке рішення, пояснили в уряді, ухвалено на виконання вимоги парламенту — розрізняти між регіонами України, куди повернення вважається безпечним, і тими, де воно є неможливим через бойові дії.