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14 червня 2026, 11:12

Японія прирівняла криптовалюти до цінних паперів

Японія схвалила масштабну реформу крипторегулювання: законопрєкт № 57 пройшов комітет нижньої палати парламенту 10 червня 2026 року, пленарне засідання — 11 червня і того ж дня передано до верхньої палати. Документ вносить зміни одразу до двох ключових законів — про фінансові інструменти та біржі та про платіжні послуги.

Японія схвалила масштабну реформу крипторегулювання: законопрєкт № 57 пройшов комітет нижньої палати парламенту 10 червня 2026 року, пленарне засідання — 11 червня і того ж дня передано до верхньої палати.

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Від платіжного інструменту до фінансового продукту

Головна структурна зміна полягає в тому, що регулювання криптоактивів переноситься із Закону про платіжні послуги до Закону про фінансові інструменти та біржі.

Криптоактиви при цьому не стають цінними паперами юридично, проте до них тепер застосовуються ті самі базові вимоги: розкриття інформації, нагляд за учасниками ринку та захист інвесторів.

Згідно з пояснювальними документами Агентства фінансових послуг Японії (FSA), реформа охоплює три блоки: розкриття інформації емітентами, нагляд за компаніями, які здійснюють трейдинг, та захист інвесторів.

На окрему увагу заслуговує введення заборони на інсайдерську торгівлю. До прийняття поправок японський закон про фінансові інструменти прямої заборони на інсайдерські угоди з криптоактивами не містив. Нові правила забороняють укладання угод до публікації суттєвих фактів. Санкції за порушення — до 5 років позбавлення волі або штраф до 5 млн єн.

Податкове навантаження знизиться втричі

Податковий аспект реформи не менш суттєвий. Наразі доходи від операцій з криптоактивами в Японії належать до категорії інших або підприємницьких доходів та оподатковуються за прогресивною шкалою — з урахуванням місцевих податків максимальна ставка сягає 55,945%.

Після реформи для так званих «спеціальних криптоактивів» запроваджується окреме оподаткування за фіксованою ставкою 20,315%: 15,315% — прибутковий податок з урахуванням спеціальної надбавки та 5% — місцевий податок. Крім того, передбачається перенесення збитків на три роки вперед — інструмент, який давно звичний для фондового ринку, але раніше недоступний власникам криптоактивів.

Шлях до крипто-ETF

FSA у своїх матеріалах прямо вказує на міжнародний контекст: за кордоном вже лістингуються крипто-ETF, а приплив інституційних засобів у цей сегмент продовжує зростати. Податкові документи також пов'язують реформу зі створенням умов запуску крипто-ETF всередині країни. Таким чином, законодавчі зміни можуть стати інфраструктурною основою для появи японських біткоін — та Ethereum-ETF.

Глава QCP Group у Японії Коїті Кано в коментарі для ділових видань описав суть змін образно: за його словами, раніше учасники ринку грали у футбол, не знаючи правил, тепер усім ясно, що це американський футбол, а значить, кожен має одягнути шолом.

Що це дасть

Реформа переводить криптоактиви в Японії із сірої зони платіжного законодавства у повноцінний регуляторний периметр фінансового ринку.

Зниження податкового навантаження з ~56% до ~20%, заборона інсайдерської торгівлі та перспектива появи крипто-ETF формують принципово інші умови як для роздрібних інвесторів, так і для інституційних учасників ринку.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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