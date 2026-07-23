До закриття міжбанку в четвер, 23 липня, курс долара знизився на 2 копійки у купівлі та продажу, євро подешевшало на 25 копійок у купівлі та на 23 копійки у продажу.
23 липня 2026, 17:33
Євро подешевшало на закритті міжбанку на 25 копійок
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Відкриття 23 липня
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Закриття 23 липня
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Зміни
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44,79/44,82
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44,77/44,80
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2/2
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51,18/51,19
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50,93/50,96
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25/23
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,29−44,78 грн. Євро купують за 50,58 грн, а продають за 51,20 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,83−44,87, євро — 51,25−51,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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