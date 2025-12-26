Multi від Мінфін
26 грудня 2025, 14:35

Гетманцев розповів, які економічні закони приймуть у 2026 році

Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев оприлюднив масштабний план законодавчих ініціатив на 2026 рік. Пріоритетом залишається євроінтеграція: більшість законопроєктів спрямована на приведення українських податкових та митних норм у відповідність до стандартів ЄС.

Гетманцев розповів, які економічні закони приймуть у 2026 році
Фото: Данило Гетманцев

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ось головні напрямки економічних реформ, які чекають на Україну:

Віртуальні активи

Законопроект: Nº10225-А

  • Суть змін: Легалізація та оподаткування віртуальних активів. Захист прав учасників ринку.
  • Гармонізація з регламентом ЄС МіСА.
  • Статус: Прийнято за основу 03.09.2025. Готується до другого читання.

Компенсація інвестицій через податки

Законопроекти: Nº13415, Nº13414

  • Суть змін: Податкові та митні пільги на 10 років (2026−2035) для інвестпроектів. Компенсація до 70% інвестицій залежно від обсягу.
  • Статус: Прийнято за основу 04.11.2025. Готується до другого читання.

Доходи з цифрових платформ (DAC7)

Законопроект: Nº14025

  • Суть змін: Автоматичний обмін податковою інформацією. Імплементація стандартів ЄС та ОЕСР.
  • Статус: Рекомендовано Комітетом за основу 15.10.2025. Очікує розгляду.

Оцінка ефективності податкової

Законопроект: Nº12359

  • Суть змін: Запровадження прозорої оцінки роботи податкових органів за міжнародними стандартами (TADAT).
  • Статус: Надано висновок Комітету про розгляд 11.04.2025.

Митні процедури та санкційні активи

Законопроект: Nº14281

  • Суть змін: Удосконалення митних процедур щодо активів, стягнутих у дохід держави в межах санкцій.
  • Поточний статус: Опрацьовується в Комітеті.

Протидія ухиленню від сплати податків (ATAD)

Законопроект (не зареєстровано, готує КМУ)

  • Суть змін: Гармонізація податкового законодавства з директивами ЄС ATAD щодо протидії агресивному податковому плануванню.
  • Поточний статус: Готується Кабінетом Міністрів України.

Митний кодекс України (нова редакція)

Законопроект: (не зареєстровано, готує КМУ)

  • Суть змін: Підготовка нової редакції Митного кодексу на основі Митного кодексу ЄС
  • Поточний статус: Готується Кабінетом Міністрів України.

Звітність зі сталого розвитку та аудит

Законопроекти: Nº13598, Nº14016

  • Суть змін: Запровадження звітності зі сталого розвитку та оновлення правил аудиту відповідно до права ЄС.
  • Поточний статус: Опрацьовується в Комітеті.

Кредитна історія

  • Законопроект: Nº14013
  • Суть змін: Посилення захисту позичальників, покращення якості кредитної інформації та відповідального кредитування.
  • Поточний статус. Прийнято за основу 07.10.2025. Готується до другого читання.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Vadim531
Vadim531
26 грудня 2025, 15:46
#
А уровень жизни до стандартов ЕС слабо поднять?
+
0
Vadimra
Vadimra
26 грудня 2025, 16:31
#
Нащо нам той Митний Кодекс, якщо ми прямуємо в ЄС?

Треба розібрати ті КПП, на західному кордоні, а половину митників по спрощеній процедурі посадити років на 5 на перевиховання
