Гетманцев розповів, які економічні закони приймуть у 2026 році

Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев оприлюднив масштабний план законодавчих ініціатив на 2026 рік. Пріоритетом залишається євроінтеграція: більшість законопроєктів спрямована на приведення українських податкових та митних норм у відповідність до стандартів ЄС.