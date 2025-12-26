Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев оприлюднив масштабний план законодавчих ініціатив на 2026 рік. Пріоритетом залишається євроінтеграція: більшість законопроєктів спрямована на приведення українських податкових та митних норм у відповідність до стандартів ЄС.
26 грудня 2025, 14:35
Гетманцев розповів, які економічні закони приймуть у 2026 році
Ось головні напрямки економічних реформ, які чекають на Україну:
Віртуальні активи
Законопроект: Nº10225-А
- Суть змін: Легалізація та оподаткування віртуальних активів. Захист прав учасників ринку.
- Гармонізація з регламентом ЄС МіСА.
- Статус: Прийнято за основу
03.09.2025. Готується до другого читання.
Компенсація інвестицій через податки
Законопроекти: Nº13415, Nº13414
- Суть змін: Податкові та митні пільги на 10 років (2026−2035) для інвестпроектів. Компенсація до 70% інвестицій залежно від обсягу.
- Статус: Прийнято за основу
04.11.2025. Готується до другого читання.
Доходи з цифрових платформ (DAC7)
Законопроект: Nº14025
- Суть змін: Автоматичний обмін податковою інформацією. Імплементація стандартів ЄС та ОЕСР.
- Статус: Рекомендовано Комітетом за основу
15.10.2025. Очікує розгляду.
Оцінка ефективності податкової
Законопроект: Nº12359
- Суть змін: Запровадження прозорої оцінки роботи податкових органів за міжнародними стандартами (TADAT).
- Статус: Надано висновок Комітету про розгляд 11.04.2025.
Митні процедури та санкційні активи
Законопроект: Nº14281
- Суть змін: Удосконалення митних процедур щодо активів, стягнутих у дохід держави в межах санкцій.
- Поточний статус: Опрацьовується в Комітеті.
Протидія ухиленню від сплати податків (ATAD)
Законопроект (не зареєстровано, готує КМУ)
- Суть змін: Гармонізація податкового законодавства з директивами ЄС ATAD щодо протидії агресивному податковому плануванню.
- Поточний статус: Готується Кабінетом Міністрів України.
Митний кодекс України (нова редакція)
Законопроект: (не зареєстровано, готує КМУ)
- Суть змін: Підготовка нової редакції Митного кодексу на основі Митного кодексу ЄС
- Поточний статус: Готується Кабінетом Міністрів України.
Звітність зі сталого розвитку та аудит
Законопроекти: Nº13598, Nº14016
- Суть змін: Запровадження звітності зі сталого розвитку та оновлення правил аудиту відповідно до права ЄС.
- Поточний статус: Опрацьовується в Комітеті.
Кредитна історія
- Законопроект: Nº14013
- Суть змін: Посилення захисту позичальників, покращення якості кредитної інформації та відповідального кредитування.
- Поточний статус. Прийнято за основу
07.10.2025. Готується до другого читання.
