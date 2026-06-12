Гравці Pokémon GO випадково навчили військові дрони орієнтуватися без GPS

Мільйони гравців Pokémon GO роками знімали вулиці, парки і будівлі навколо себе, шукаючи віртуальних персонажів та отримували за це ігрові бонуси. Близько 30 млрд таких сканів тепер належать компанії Niantic Spatial. Вони допомогли навчити навігаційну модель, яку американський оборонний підрядник готується впровадити у військові дрони. Про це повідомляє сайт Trouw .

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Проблема полягає в тому, що більшість гравців про це навіть не здогадувалися. І це є велика етична проблема з точки зору регуляторів.

Niantic Spatial обробила мільярди зображень за допомогою ШІ і перетворила їх на детальну 3D-карту, яка дозволяє доволі точно орієнтуватися навіть без GPS-сигналу. Це технологія Visual Positioning System (VPS): замість супутника пристрій визначає своє місцезнаходження за візуальними даними.

На відміну від GPS, VPS не схильна до глушіння або перехоплення сигналу, що робить її особливо цінною на сучасному полі бою, де GPS-глушіння дедалі частіше застосовується для дезорієнтації дронів.

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Партнерство з оборонним підрядником

У грудні 2025 року Niantic Spatial оголосила про партнерство з компанією Vantor, раніше відомою як Maxar Intelligence, що спеціалізується на геопросторових технологіях для оборонних застосувань. Разом вони інтегрують наземну VPS від Niantic Spatial з повітряною навігаційною системою Vantor для роботи в умовах відсутності GPS.

Представники Niantic Spatial підтвердили голландському виданню Trouw, що скани Pokémon GO використовувалися для навчання «ранньої версії» навігаційної моделі. Компанія запевнила, що її продукти використовуються «з повагою до прав людини та етичних принципів». Від подальших коментарів щодо партнерства з Vantor компанія відмовилася.

Прямих доказів того, що поточні скани Pokémon GO безпосередньо завантажуються у військові системи, наразі немає. Дискусія, що точиться наразі, поки що більше етична, ніж правова. Справа в тому, що сканування в грі було добровільною функцією, і Niantic повідомляла, що надіслані скани можуть використовуватися для вдосконалення картографії та навігації. Але чи розумів кожен гравець весь спектр можливих застосувань — питання відкрите.