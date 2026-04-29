Україна отримає 6 мільярдів євро на дрони власного виробництва — фон дер Ляєн

До кінця другого кварталу 2026 року Україна отримає перші 6 млрд євро у межах кредитної програми на закупівлю безпілотників власного виробництва. Про це під час виступу в Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Структура кредитної підтримки

Ці кошти є частиною кредиту на загальну суму 90 млрд євро. Очільниця Єврокомісії роз’яснила, як саме будуть розподілені та виплачені ці ресурси.

Вже до кінця поточного кварталу ЄС виплатить транш у розмірі 45 млрд євро, запланований на 2026 рік. Одна третина всього кредиту спрямовується на покриття бюджетних потреб держави, тоді як дві третини коштів підуть на посилення оборонних спроможностей.

Перший оборонний пакет вартістю 6 млрд євро орієнтований саме на українські дрони для армії, що стимулюватиме місцеве виробництво.

Позиція Євросоюзу

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Європа дотримується своїх обіцянок щодо виділення макрофінансової допомоги.

«Поки Росія посилює агресію, Європа нарощує підтримку України», — заявила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.