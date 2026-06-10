За інформацією митної адміністрації Республіки Польща, з 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в'їзд до Республіки Польща у пункті пропуску «Шегині — Медика», повідомляє пресслужба Митниці.
10 червня 2026, 14:52
Пункт «Шегині — Медика» закривають для автобусів до Польщі з 15 червня
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Коли закінчаться ремонтні роботи
За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року.
У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску «Шегині — Медика» на цей період здійснюватися не буде.
Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.
Джерело: Мінфін
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