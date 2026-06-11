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11 червня 2026, 16:10

Dragon Capital інвестує в українські MilTech-компанії через спеціалізовані фонди

Інвестиційна компанія Dragon Capital з 2025 року вкладає кошти в український MilTech-сектор. Про це заявив засновник і голова компанії Томаш Фіала під час дискусії «Добробут нації», організованої медіагрупою NV. Про це повідомляє видання Іnterfax

Інвестиційна компанія Dragon Capital з 2025 року вкладає кошти в український MilTech-сектор.

Компанія Dragon Capital придивлялася до оборонного сектору України ще з 2023 року, але тоді від інвестицій утрималася. У 2025-му компанія зайшла на цей ринок через спеціалізовані фонди, а не напряму в окремі компанії.

Рішення виглядає своєчасним: інвестиції в Dragon українську оборонну галузь зросли майже у 100 разів за два роки: до $105,2 млн у 2025 році. А, наприклад, ринок дронів, наземної робототехніки та засобів радіоелектронної боротьби оцінюється наразі в $6,8 млрд.

«Україна вже є лідером у цьому секторі. Всі можуть заздрити тому, що тут було створено за останні чотири роки», — сказав Фіала.

Сектор, де не бракує капіталу

За словами Фіали, MilTech — чи не єдиний сектор в Україні, де немає дефіциту інвестицій. Навпаки, іноземні інвестори дуже цікавляться акціями українських виробників зброї. Це підтверджує і загальна картина ринку: у березні 2026 року Україна отримала першого MilTech-юнікорна, коли компанія UForce залучила $50 млн і досягла оцінки понад $1 млрд.

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Загальний контекст інвестицій Dragon Capital

MilTech — лише частина ширшої стратегії компанії. У 2025 році Dragon Capital здійснила інвестиції майже на $100 млн, наблизившись до довоєнного рівня. У 2026 році компанія планує перевищити цю позначку.

Вкладення в MilTech Фіала описує як своєрідне страхування для групи: якщо війна затягнеться, цей сектор розвиватиметься ще інтенсивніше. Якщо ж настане швидкий мир, інші проєкти Dragon Capital в Україні зростатимуть швидшими темпами і перекриють збитки цього напрямку.

Джерело: Мінфін
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