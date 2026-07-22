Дуров анонсував запуск криптогаманця Gram у Telegram для понад мільярда користувачів

Засновник Telegram Павло Дуров пообіцяв до кінця літа запустити вбудований некастодіальний криптогаманець для всіх користувачів месенджера. За його словами, це дозволить більш ніж 1 млрд людей здійснювати миттєві криптовалютні перекази без комісії. Про це повідомляє Decrypt.

Новий гаманець працюватиме з криптовалютою Gram (раніше — Toncoin) і буде інтегрований безпосередньо в Telegram.

Чим новий гаманець відрізнятиметься від нинішнього

Наразі в Telegram уже працює офіційний бот @wallet, яким користуються понад 150 млн людей. Однак цей сервіс розроблений компанією The Open Platform, а не самим Telegram.

Крім того, у стандартному режимі @wallet є кастодіальним, тобто приватні ключі від криптоактивів зберігає стороння компанія.

Новий Gram Wallet буде некастодіальним із моменту запуску. Це означає, що лише користувач матиме доступ до своїх приватних ключів і повний контроль над криптоактивами. Простими словами, кошти не зможе заблокувати чи заморозити третя сторона.

Поки що Telegram не повідомив, чи замінить новий гаманець існуючий @wallet, чи обидва сервіси працюватимуть паралельно. Також невідомо, чи підтримуватиме він інші криптовалюти, окрім Gram.

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«Найбільший запуск в історії»

Дуров назвав майбутній реліз «найбільшим запуском некастодіального криптогаманця в історії людства».

Якщо інтеграція відбудеться одночасно для всіх користувачів Telegram, це справді стане безпрецедентною подією. Для порівняння, один із найпопулярніших криптогаманців MetaMask налічує лише десятки мільйонів користувачів.

На тлі заяви Дурова токен Gram подорожчав приблизно на 7%, перевищивши позначку $1,52. Його ринкова капіталізація зросла до $4,18 млрд. Водночас це лише частково компенсувало майже 25-відсоткове падіння, зафіксоване протягом більшої частини липня.

Історія Gram

Telegram представив блокчейн-проєкт Gram ще у 2018 році та залучив $1,7 млрд від інвесторів. Однак у 2020 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила компанію у продажу незареєстрованих цінних паперів.

У результаті Telegram повернув інвесторам $1,2 млрд, сплатив $18,5 млн штрафу та відмовився від проєкту.

Після виходу Telegram із проєкту його розвиток продовжила незалежна спільнота розробників, яка перейменувала токен на Toncoin. У 2026 році Дуров знову долучився до розвитку екосистеми.

У червні після голосування спільноти токен офіційно перейменували з Toncoin на Gram, повернувши початкову назву, яку планували використати ще у 2018 році.

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Що це означає для користувачів

Вбудований криптогаманець дасть змогу користувачам Telegram надсилати криптовалюту так само просто, як звичайне повідомлення — без бірж, банківських переказів і посередників.

Для бізнесу це відкриє можливість приймати платежі від аудиторії понад 1 млрд користувачів без комісій за транзакції.

Водночас аналітики зазначають, що попри зростання після заяви Дурова, токен Gram досі перебуває у низхідному тренді. Точну дату запуску нового криптогаманця Telegram поки не розкрив — відомо лише, що він має з'явитися до кінця літа.