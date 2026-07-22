Дуров анонсував запуск криптогаманця Gram у Telegram для понад мільярда користувачів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 липня 2026, 11:38

Дуров анонсував запуск криптогаманця Gram у Telegram для понад мільярда користувачів

Засновник Telegram Павло Дуров пообіцяв до кінця літа запустити вбудований некастодіальний криптогаманець для всіх користувачів месенджера. За його словами, це дозволить більш ніж 1 млрд людей здійснювати миттєві криптовалютні перекази без комісії. Про це повідомляє Decrypt.

Дуров анонсував запуск криптогаманця Gram у Telegram для понад мільярда користувачів

Новий гаманець працюватиме з криптовалютою Gram (раніше — Toncoin) і буде інтегрований безпосередньо в Telegram.

Чим новий гаманець відрізнятиметься від нинішнього

Наразі в Telegram уже працює офіційний бот @wallet, яким користуються понад 150 млн людей. Однак цей сервіс розроблений компанією The Open Platform, а не самим Telegram.

Крім того, у стандартному режимі @wallet є кастодіальним, тобто приватні ключі від криптоактивів зберігає стороння компанія.

Новий Gram Wallet буде некастодіальним із моменту запуску. Це означає, що лише користувач матиме доступ до своїх приватних ключів і повний контроль над криптоактивами. Простими словами, кошти не зможе заблокувати чи заморозити третя сторона.

Поки що Telegram не повідомив, чи замінить новий гаманець існуючий @wallet, чи обидва сервіси працюватимуть паралельно. Також невідомо, чи підтримуватиме він інші криптовалюти, окрім Gram.

Читайте також: Як відкрити криптогаманець у Telegram: покрокова інструкція для новачків

«Найбільший запуск в історії»

Дуров назвав майбутній реліз «найбільшим запуском некастодіального криптогаманця в історії людства».

Якщо інтеграція відбудеться одночасно для всіх користувачів Telegram, це справді стане безпрецедентною подією. Для порівняння, один із найпопулярніших криптогаманців MetaMask налічує лише десятки мільйонів користувачів.

На тлі заяви Дурова токен Gram подорожчав приблизно на 7%, перевищивши позначку $1,52. Його ринкова капіталізація зросла до $4,18 млрд. Водночас це лише частково компенсувало майже 25-відсоткове падіння, зафіксоване протягом більшої частини липня.

Історія Gram

Telegram представив блокчейн-проєкт Gram ще у 2018 році та залучив $1,7 млрд від інвесторів. Однак у 2020 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила компанію у продажу незареєстрованих цінних паперів.

У результаті Telegram повернув інвесторам $1,2 млрд, сплатив $18,5 млн штрафу та відмовився від проєкту.

Після виходу Telegram із проєкту його розвиток продовжила незалежна спільнота розробників, яка перейменувала токен на Toncoin. У 2026 році Дуров знову долучився до розвитку екосистеми.

У червні після голосування спільноти токен офіційно перейменували з Toncoin на Gram, повернувши початкову назву, яку планували використати ще у 2018 році.

Читайте також: Гетманцев назвав термін ухвалення закону про криптоактиви

Що це означає для користувачів

Вбудований криптогаманець дасть змогу користувачам Telegram надсилати криптовалюту так само просто, як звичайне повідомлення — без бірж, банківських переказів і посередників.

Для бізнесу це відкриє можливість приймати платежі від аудиторії понад 1 млрд користувачів без комісій за транзакції.

Водночас аналітики зазначають, що попри зростання після заяви Дурова, токен Gram досі перебуває у низхідному тренді. Точну дату запуску нового криптогаманця Telegram поки не розкрив — відомо лише, що він має з'явитися до кінця літа.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
NN NN
NN NN
22 липня 2026, 12:53
#
Будет 100 за грам
+
0
malfar
malfar
22 липня 2026, 13:45
#
200
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами