Євро подорожчало на готівковому ринку: скільки коштує валюта 22 липня

У середу, 22 липня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 12 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро додало 3 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,47−44,95 грн. Євро купують за 50,81 грн, а продають за 51,42 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,65−44,75, євро — 51,17−51,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,73−44,76 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,05−51,05 грн/євро.

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