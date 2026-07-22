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22 липня 2026, 11:15

У Німеччині понад 60% жінок на пенсії одержують менше 1446 євро

Минулого року понад 60% жінок, які вийшли на пенсію в ФРН, отримували державну пенсію на суму менше 1446 євро на місяць — саме цей дохід визнано у Німеччині порогом бідності. Серед чоловіків частка пенсіонерів, які отримують держпенсію нижче за поріг бідності, склала 27,8%. Про це йдеться у відповіді уряду ФРН на запит фракції Лівої партії у бундестазі, пише DW.

Минулого року понад 60% жінок, які вийшли на пенсію в ФРН, отримували державну пенсію на суму менше 1446 євро на місяць — саме цей дохід визнано у Німеччині порогом бідності.

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Там також зазначається, що навіть тривалий період сплати пенсійних внесків дає лише обмежений захист від бідності на старості. Серед жінок з трудовим стажем не менше 45 років більше половини (52,4%) отримували держпенсію нижче за межі бідності. Серед чоловіків із таким самим стажем 23,6% отримували пенсію нижче 1446 євро.

Втім, реальний ризик бідності для цих людей нижчий, оскільки багато пенсіонерів мають додаткові джерела доходу, крім державної пенсії, зазначає AFP.

Читайте також: Пенсії в Україні: кожен четвертий отримує лише 3,5 тис. грн

Середній розмір держпенсії у чоловіків у 2025 році становив 1415 євро на місяць, у жінок — 1039 євро.

Представниця Лівої партії Сара Фоллат назвала «справжнім скандалом» такий низький рівень пенсій для такої країни, як Німеччина, і наголосила, що бідність у старості — вже давно не рідкісне явище.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+75
kadaad1988
kadaad1988
22 липня 2026, 11:29
#
А в Украине минималка 50 евро, вот житуха!!! А цены и тарифы уже выше чем в массе стран ЕС!!!
+
+15
gorobezus
gorobezus
22 липня 2026, 12:47
#
Там все не так просто, масса вещей которые здесь даром или почти даром, стоят там приличных денег. Начнем с того что большинство местных пенсов живут в собственном жилье, немцы получающие минималку в лучшем случае живут в социальном, потому что будь у них со старта нормальные деньги — вряд-ли они на минималку жили бы, да? А цены на съем хаты там — будь здоров. Плюс бесплатного проезда там нет, ни для кого, хотя справедливости ради следует сказать что цены на проездные там весьма гуманные (по сравнению с доходами местного населения). Плюс любые услуги там очень дороги, там обувь дешевле новую купить чем ремонтировать старую (ну и не только обувь, почти все). И коммуналка у нас по сравнению с ними — весьма божеская.
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