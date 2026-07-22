У Німеччині понад 60% жінок на пенсії одержують менше 1446 євро

Минулого року понад 60% жінок, які вийшли на пенсію в ФРН, отримували державну пенсію на суму менше 1446 євро на місяць — саме цей дохід визнано у Німеччині порогом бідності. Серед чоловіків частка пенсіонерів, які отримують держпенсію нижче за поріг бідності, склала 27,8%. Про це йдеться у відповіді уряду ФРН на запит фракції Лівої партії у бундестазі, пише DW.

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Там також зазначається, що навіть тривалий період сплати пенсійних внесків дає лише обмежений захист від бідності на старості. Серед жінок з трудовим стажем не менше 45 років більше половини (52,4%) отримували держпенсію нижче за межі бідності. Серед чоловіків із таким самим стажем 23,6% отримували пенсію нижче 1446 євро.

Втім, реальний ризик бідності для цих людей нижчий, оскільки багато пенсіонерів мають додаткові джерела доходу, крім державної пенсії, зазначає AFP.

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Середній розмір держпенсії у чоловіків у 2025 році становив 1415 євро на місяць, у жінок — 1039 євро.

Представниця Лівої партії Сара Фоллат назвала «справжнім скандалом» такий низький рівень пенсій для такої країни, як Німеччина, і наголосила, що бідність у старості — вже давно не рідкісне явище.