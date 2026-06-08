Citadel Securities: ФРС может быть вынуждена вскоре повысить ставки

Глобальные финансовые рынки снова лихорадит из-за опасений относительно монетарной политики США. Ключевые стратеги Citadel Securities предупреждают, что Федеральная резервная система, скорее всего, вернется к циклу повышения процентных ставок раньше, чем ожидали инвесторы. Детальный анализ прогнозов обнародовало издание Bloomberg .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эксперты финансовой группы указывают на устойчивую инфляцию и высокий уровень потребительской активности, которые не позволяют регулятору быстро переходить к смягчению условий. Несмотря на ожидания рынка относительно снижения стоимости заимствований, макроэкономические данные вынуждают ФРС сохранять «ястребиную» позицию.

Почему рынки недооценивают риски

Аналитики Citadel Securities подчеркивают, что рыночные котировки слишком оптимистичны относительно траектории ставок. Основная интрига заключается в том, сможет ли американская экономика удержать темпы роста при текущем уровне стоимости денег или инфляционные ожидания вынудят центробанк к жестким решениям.

Для инвесторов это создает неопределенность относительно нескольких ключевых активов:

государственные облигации США (Treasuries), доходность которых может снова вырасти;

рынок акций, где высокие ставки давят на мультипликаторы оценки компаний;

валютный рынок, где доллар получает поддержку на фоне более высоких процентных дифференциалов.

Критическим фактором остается «упрямство» инфляции в секторе услуг, которая заставляет регулятора напрягаться даже при наличии признаков охлаждения промышленного производства.

Последствия для инвесторов

Повышение ставок означает, что эпоха «дешевых денег» откладывается на неопределенный срок. В таких условиях долгосрочным инвесторам следует пересмотреть стратегию распределения капитала и сосредоточиться на компаниях с низким уровнем долгов и высокой маржинальностью. Параллельно стоит увеличить долю инструментов с плавающей ставкой и уделить больше внимания защитным активам, которые помогут нивелировать рыночную волатильность.

Авторы анализа предостерегают: реакция ФРС будет зависеть от свежих данных с рынка труда и потребительских расходов, поэтому любое отклонение от прогнозов может спровоцировать резкие колебания на биржах.

Читайте также: Новый глава ФРС предлагает изменить подход к измерению инфляции