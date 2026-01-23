РФ внесла WhiteBIT до списку «небажаних організацій» через допомогу українській армії

Російська генеральна прокуратура додала українську криптовалютну біржу WhiteBIT до реєстру «небажаних організацій». Причиною стала фінансова підтримка Збройних Сил України з боку платформи та пов'язаних з нею компаній W Group.

Деталі звинувачень

Російські силовики стверджують, що керівництво криптобіржі виділило на підтримку України загалом близько 11 мільйонів доларів. У відомстві країни-агресора окремо акцентували на тому, як саме використовувалися ці кошти. Зокрема, за їхніми твердженнями, 900 тисяч доларів було спрямовано виключно на придбання безпілотників для українських військових.

Позиція біржі щодо Росії

Українську криптовалютну платформу WhiteBIT створив підприємець Володимир Носов у 2018 році. З початком повномасштабної війни Росії проти України біржа кардинально переглянула свою роботу з російським ринком. Компанія заблокувала облікові записи всіх користувачів з РФ і видалила торгові пари з російським рублем.

Керівництво біржі та сам Володимир Носов не приховують своєї благодійної діяльності. Вони публічно надають гуманітарну допомогу українцям і фінансово підтримують Збройні Сили України.