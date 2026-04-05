5 квітня 2026, 10:14

Уряд починає планувати ринок праці на 10 років уперед

Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт довгострокового прогнозування потреб у фахівцях та робітничих кадрах. Замість оперативного розв'язання проблеми поточного жорсткого дефіциту працівників, держава декларує перехід до системного планування освітнього замовлення на десять років уперед. Про це повідомляє Міністерство економіки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цифровізація очікувань

Задекларований урядом механізм прогнозування передбачає щорічне оновлення даних у три етапи. Спочатку здійснюватиметься збір та верифікація інформації, після чого формуватимуться базовий та альтернативні макроекономічні сценарії. На фінальному етапі проводитимуться безпосередні прогнозні розрахунки.

Акумулювати інформацію профільне міністерство збирається з баз Державного центру зайнятості, Держстату, Пенсійного фонду та Інституту демографії. Усі ці потоки даних мають зводитися в новій інформаційній системі «Обрій».

Головним споживачем цієї аналітики має стати Міністерство освіти і науки (МОН) та інші державні відомства, які отримають інструмент для обґрунтованого розподілу бюджетних місць у навчальних закладах під затребувані професії.

«Нація інженерів»

Урядовці запевняють, що нова модель переорієнтує освіту на практичні потреби економіки. Глава уряду Юлія Свириденко озвучила амбітну мету сформувати «націю інженерів», щоб закрити гострий брак технічних спеціалістів в енергетиці та оборонному виробництві. За її словами, держава має намір відмовитися від фрагментарних рішень і почати системно планувати розвиток людського капіталу.

Наразі проєкт запускається виключно у пілотному режимі для тестування методології. Ця ініціатива заявлена як один із кроків так званого «Трудового Кабміну» — пакета регуляторних змін, презентованих у межах Тижня зайнятості та інтегрованих у Стратегію зайнятості населення до 2030 року. Якщо апробація пройде успішно, результати прогнозу обіцяють зробити публічними для всіх учасників ринку.

Що таке «Обрій» та реальний дефіцит кадрів

Спроби уряду прогнозувати ринок праці на десятиліття вперед розгортаються на тлі найгострішої кадрової кризи в новітній історії країни. Згідно з дослідженнями Європейської бізнес асоціації наприкінці 2025 року, 74% підприємств вважають дефіцит робочих рук своєю головною проблемою. За актуальними прогнозами НБУ, чистий відтік населення у 2026 році триватиме (близько 200 тисяч осіб), що вже призвело до розігріву зарплат — компанії змушені переплачувати за фахівців.

Для боротьби з цією кризою Кабмін навесні 2026 року активізував запуск платформи «Обрій» — масштабної цифрової екосистеми, інтегрованої з «Дією». Її мета полягає у здійсненні тотального онлайн-моніторингу всіх працездатних громадян, підборі вакансій за допомогою штучного інтелекту та детінізації трудових відносин. Фактично держава створює цифровий інструмент для жорсткого контролю наявних залишків трудових ресурсів, паралельно вибудовуючи теоретичні освітні моделі на майбутнє.

Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

zhu
5 квітня 2026, 10:40
Дуже смішний (насправді, ні) жарт.
Планувати будуть що?
Більш ефективну утилізацію інженерів по посадках?
Все ще чекаємо на податок на повітря…
TAN72
5 квітня 2026, 11:22
И на дождь с грозой и молнией
Qwerty1999
5 квітня 2026, 20:44
Будуть планувати необхідну для єкономіки спеціалізацію
через зміни кількості бюджетних місць.

До речі, вам також потрібні українські інженери, бо їм можна
платити меньше, чим німцям за однакову роботу.
efess
5 квітня 2026, 10:56
Всіх-в інженери!
kadaad1988
5 квітня 2026, 12:22
В Украине, после 35-ти пяти, ты некому не нужен на рынке труда, о каких планах речь?
Skeptik777
5 квітня 2026, 13:56
Поржав… варто мені лиш звільнитися з маленької радянської армії з її тупими заскоками… відд 100 до 200к зарплату знайду за тиждень. А мені вже далеко не 35.
Skeptik777
5 квітня 2026, 13:57
Нажаль…
Vell12
5 квітня 2026, 12:46
Це вони ще десять років хочуть «планувати»? Тут не те що ринку праці не буде, тут працювати не буде кому…
Aleksandr09
5 квітня 2026, 17:41
«планов» доуя, а их реализации- ниуя
