Ford відкликає понад 254 тисячі позашляховиків у США через збій у програмному забезпеченні

Американський автогігант Ford оголосив про масштабне відкликання 254 640 позашляховиків у США. Причиною стали програмні помилки, які можуть призвести до раптового вимкнення камери заднього виду та критично важливих систем допомоги водієві (ADAS). Про це у вівторок, 24 березня, повідомило Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA), передає Reuters.

Які моделі потрапили під відкликання

Згідно з даними регулятора, проблема стосується популярних моделей преміального та масового сегментів:

Lincoln: Navigator, Nautilus та Aviator.

Ford: Explorer.

У чому полягає технічна несправність

Аналітики NHTSA пояснюють, що в системі обробки зображень може статися неочікуване скидання налаштувань. Це призводить не лише до «сліпоти» камери заднього виду, а й до відмови ключових асистентів безпеки:

системи попередження зіткнень;

контролю за дотриманням смуги руху;

моніторингу «сліпих» зон.

Як планують усувати проблему

Власникам авто не обов’язково особисто відвідувати сервісні центри. Ford планує виправити помилку двома шляхами:

Дистанційно: через бездротове оновлення ПЗ «по повітрю».

У дилерів: для тих авто, де дистанційне оновлення неможливе, прошивку замінять фахівці в офіційних центрах.

