Ford відкликає понад 254 тисячі позашляховиків у США через збій у програмному забезпеченні

Американський автогігант Ford оголосив про масштабне відкликання 254 640 позашляховиків у США. Причиною стали програмні помилки, які можуть призвести до раптового вимкнення камери заднього виду та критично важливих систем допомоги водієві (ADAS). Про це у вівторок, 24 березня, повідомило Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA), передає Reuters.
Які моделі потрапили під відкликання
Згідно з даними регулятора, проблема стосується популярних моделей преміального та масового сегментів:
- Lincoln: Navigator, Nautilus та Aviator.
- Ford: Explorer.
У чому полягає технічна несправність
Аналітики NHTSA пояснюють, що в системі обробки зображень може статися неочікуване скидання налаштувань. Це призводить не лише до «сліпоти» камери заднього виду, а й до відмови ключових асистентів безпеки:
- системи попередження зіткнень;
- контролю за дотриманням смуги руху;
- моніторингу «сліпих» зон.
Як планують усувати проблему
Власникам авто не обов’язково особисто відвідувати сервісні центри. Ford планує виправити помилку двома шляхами:
Дистанційно: через бездротове оновлення ПЗ «по повітрю».
У дилерів: для тих авто, де дистанційне оновлення неможливе, прошивку замінять фахівці в офіційних центрах.
