Главу Ford лякає експансія дешевих китайських електромобілів

Генеральний директор компанії Ford Джим Фарлі висловив глибоке занепокоєння щодо потенційного домінування китайських виробників електромобілів на ринку Північної Америки. За його словами, наплив дешевих та субсидованих державою авто з КНР становить пряму екзистенційну загрозу для місцевої промисловості, змушуючи американські компанії шукати нові шляхи для зниження вартості своєї продукції. Про це він розповів в етері Fox News.

Захист національного виробництва

Фарлі підкреслив відданість компанії внутрішньому виробництву. Завдяки тому, що 83% автомобілів Ford, які продаються в США, збираються на американських заводах, компанія успішно витримує фінансовий тиск від митних зборів. Однак перспектива конкуренції з китайськими гігантами викликає серйозну тривогу щодо майбутнього всієї автомобільної галузі країни.

«Вони мають достатньо потужностей у Китаї, щоб перекрити все виробництво та всі продажі автомобілів у США. Ми не повинні пускати їх у нашу країну», — прямо заявив Фарлі, коментуючи проникнення Китаю на західні ринки.

Він також додав, що масштаби загрози важко переоцінити: «Виробництво — це серце і душа нашої країни, і втратити його через цей експорт було б руйнівно. Це жодним чином не є чесною боротьбою».

Експансія через сусідні країни та світова статистика

Хоча китайські компанії наразі не можуть продавати свої автомобілі безпосередньо в Сполучених Штатах, вони активно використовують ринки Канади та Мексики. Керівництво Ford має змогу зблизька спостерігати, наскільки швидко ці бренди захоплюють вільні ніші. Зокрема, у Мексиці компанія BYD вже продає 7 із 10 усіх електромобілів та гібридів, які можна підзаряджати від електромережі. Попри те, що мексиканський уряд підвищив торговельні бар'єри для китайських авто, слабка внутрішня конкуренція дозволяє дешевим машинам безперешкодно домінувати на місцевому ринку.

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), глобальний ринок електромобілів у 2024 році продемонстрував такий розподіл продажів:

Китай: 6,4 мільйона одиниць;

Європа: 2,2 мільйона одиниць;

США: 1,2 мільйона одиниць;

Решта світу: 1 мільйон одиниць.

Відповідь Ford: орієнтир на бюджетний сегмент

Щоб протистояти цій загрозі, Ford планує випустити власний доступний електромобіль вартістю близько 30 000 доларів. Під час розробки цієї моделі американський автовиробник безпосередньо надихався стратегіями максимального скорочення витрат, які успішно застосовує BYD.

Чому це важливо

Агресивна експансія китайських виробників електромобілів змушує традиційні західні автоконцерни повністю переглядати свої бізнес-моделі. Якщо дешеві автомобілі успішно обійдуть торговельні бар'єри США через сусідні країни, це може призвести до значної втрати частки ринку місцевими виробниками та скорочення десятків тисяч робочих місць у промисловому секторі. Водночас цей безпрецедентний конкурентний тиск змушує компанії на кшталт Ford відмовлятися від фокуса лише на преміальному сегменті та прискорювати розробку доступніших моделей. У довгостроковій перспективі це оптимізує ланцюги постачання, стимулюватиме зниження цін на електротранспорт і зробить його масовим для кінцевих споживачів.