Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
15 квітня 2026, 16:45

Главу Ford лякає експансія дешевих китайських електромобілів

Генеральний директор компанії Ford Джим Фарлі висловив глибоке занепокоєння щодо потенційного домінування китайських виробників електромобілів на ринку Північної Америки. За його словами, наплив дешевих та субсидованих державою авто з КНР становить пряму екзистенційну загрозу для місцевої промисловості, змушуючи американські компанії шукати нові шляхи для зниження вартості своєї продукції. Про це він розповів в етері Fox News.

Захист національного виробництва

Фарлі підкреслив відданість компанії внутрішньому виробництву. Завдяки тому, що 83% автомобілів Ford, які продаються в США, збираються на американських заводах, компанія успішно витримує фінансовий тиск від митних зборів. Однак перспектива конкуренції з китайськими гігантами викликає серйозну тривогу щодо майбутнього всієї автомобільної галузі країни.

«Вони мають достатньо потужностей у Китаї, щоб перекрити все виробництво та всі продажі автомобілів у США. Ми не повинні пускати їх у нашу країну», — прямо заявив Фарлі, коментуючи проникнення Китаю на західні ринки.

Він також додав, що масштаби загрози важко переоцінити: «Виробництво — це серце і душа нашої країни, і втратити його через цей експорт було б руйнівно. Це жодним чином не є чесною боротьбою».

Експансія через сусідні країни та світова статистика

Хоча китайські компанії наразі не можуть продавати свої автомобілі безпосередньо в Сполучених Штатах, вони активно використовують ринки Канади та Мексики. Керівництво Ford має змогу зблизька спостерігати, наскільки швидко ці бренди захоплюють вільні ніші. Зокрема, у Мексиці компанія BYD вже продає 7 із 10 усіх електромобілів та гібридів, які можна підзаряджати від електромережі. Попри те, що мексиканський уряд підвищив торговельні бар'єри для китайських авто, слабка внутрішня конкуренція дозволяє дешевим машинам безперешкодно домінувати на місцевому ринку.

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), глобальний ринок електромобілів у 2024 році продемонстрував такий розподіл продажів:

  • Китай: 6,4 мільйона одиниць;
  • Європа: 2,2 мільйона одиниць;
  • США: 1,2 мільйона одиниць;
  • Решта світу: 1 мільйон одиниць.

Відповідь Ford: орієнтир на бюджетний сегмент

Щоб протистояти цій загрозі, Ford планує випустити власний доступний електромобіль вартістю близько 30 000 доларів. Під час розробки цієї моделі американський автовиробник безпосередньо надихався стратегіями максимального скорочення витрат, які успішно застосовує BYD.

Чому це важливо

Агресивна експансія китайських виробників електромобілів змушує традиційні західні автоконцерни повністю переглядати свої бізнес-моделі. Якщо дешеві автомобілі успішно обійдуть торговельні бар'єри США через сусідні країни, це може призвести до значної втрати частки ринку місцевими виробниками та скорочення десятків тисяч робочих місць у промисловому секторі. Водночас цей безпрецедентний конкурентний тиск змушує компанії на кшталт Ford відмовлятися від фокуса лише на преміальному сегменті та прискорювати розробку доступніших моделей. У довгостроковій перспективі це оптимізує ланцюги постачання, стимулюватиме зниження цін на електротранспорт і зробить його масовим для кінцевих споживачів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
neverice
neverice
15 квітня 2026, 17:40
#
Нема вже в Китаї ніякого субсидування. І з пріоритетів вже виключили. Навіть на локальні продажі порізали практично все. Залишили тільки на 5% менший податок на купівлю.
Які ще виправдання знайде Ford та деякі інші світові виробники, аби тільки не робити доступні EV?
сторінку переглядають kingcity, Loginnnnn, neverice и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
