Біткоїн обвалився до $70 000, Toncoin перейменують: що нового на крипторинку

Біткоїн обвалився до $70 тисяч

У вівторок, 2 червня, ціна першої криптовалюти впала до $70 000. Про це свідчать дані торгів. Падіння біткоїна відбулося на тлі першого підтвердженого продажу криптоактивів компанією Strategy.

За добу актив втратив 4,11%, а за тиждень 8,72. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «червоній» зоні.

Добовий обсяг ліквідацій становить майже $800 млн. Серед активів лідирує біткоїн. Про це свідчать дані CoinGlass.

Компанія Strategy, яка є найбільшим корпоративним власником біткоїна, звітувала перед Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) про частковий продаж своїх цифрових активів. Відповідно до поданої форми 8-K, з 26 по 31 травня інституціонал реалізував 32 BTC. Сума угоди склала близько $2,5 млн, а середній курс продажу зафіксували на позначці $77 135 за монету.

Дуров оголосив про повернення історичної назви Gram для токена Toncoin

Нативний токен блокчейну The Open Network змінює назву: Toncoin (TON) офіційно перейменують на Gram. Про цей ребрендинг повідомив співзасновник Telegram Павло Дуров, наголосивши, що активу повертають його первісне ім'я.

За словами Дурова, саме назва Gram використовувалася у найпершому white paper проєкту, тому цей крок є «поверненням до витоків» та початком нового етапу розвитку, який безпосередньо вплине на майбутнє екосистеми. Процес міграції триватиме близько трьох тижнів, при цьому сама мережа збереже назву TON.

Ринок миттєво відреагував на анонс: у моменті курс Toncoin підскочив з $1,3 до $2,9. Згодом актив трохи втратив в ціни, проте утримує позиції вище психологічної позначки у $2.

У Японії пропонують легалізувати крипто-ETF та розширити використання єнових стейблкоїнів

Уряд Японії отримав офіційну пропозицію щодо розробки законодавчої бази для запуску криптовалютних ETF та популяризації стейблкоїнів із прив'язкою до національної валюти. Автором ініціативи виступила Комісія з розвитку блокчейн-технологій, що діє при правлячій Ліберально-демократичній партії (LDP), повідомляє Reuters.

У підготовленому документі наголошується, що крипто-ETF здатні забезпечити інвесторам безпечний та доступний механізм для інвестування в цифрові активи. У зв'язку з цим Комісія закликала державні органи офіційно інтегрувати ці інструменти у фінансову систему країни.

Пакет пропозицій було направлено очільниці Міністерства фінансів Сацукі Катаямі, у чиєму підпорядкуванні також перебуває Агентство фінансових послуг Японії (FSA).

Представник Комісії Дзюнічі Канда зауважив, що токени, забезпечені єною, мають потенціал стати провідним розрахунковим засобом в азійському регіоні. Свої напрацювання у секторі Web3 країна має намір продемонструвати на щорічній зустрічі Азійського банку розвитку, яка відбудеться у травні 2027 року.

Тижневий відтік із криптофондів сягнув $1,67 млрд

На ринку інституційних інвестицій у цифрові активи продовжується капіталовкладення в мінус: за період з 25 по 29 травня інвестори вивели з криптопродуктів $1,67 млрд. Згідно з даними CoinShares, скорочення позицій фіксується вже третій тиждень поспіль, а сумарні втрати ринку за цей час сягнули $4,21 млрд.

Зафіксований показник став другим за масштабом чистим відтоком капіталу з початку 2026 року. На тлі цих подій загальний обсяг активів під управлінням (AUM) криптофондів просів зі $148 млрд до $141 млрд, оновивши мінімум із перших чисел квітня.

Ключова хвиля продажів зачепила біткоїн, з інструментів на базі якого вивели $1,43 млрд, що стало річним антирекордом для першої криптовалюти. Через це річний приплив капіталу в BTC-продукти впав до $1,2 млрд (ще два тижні тому цей показник тримався на рівні $3,9 млрд).

Продукти на базі Ethereum втратили за звітний тиждень $257 млн. На ринку альткоїнів також спостерігалося падіння інтересу, і лише одиниці змогли залучити понад $1 млн фінансування. Серед лідерів опинилися XRP (+$20,3 млн), Hyperliquid (+$10,8 млн) та NEAR (+$7,6 млн).

У регіональному розрізі найбільший тиск продажів продемонстрували США, де відтік склав $1,63 млрд. Негативну динаміку також підтримали інвестори з Німеччини ($25,7 млн), Швеції ($6,6 млн) та Гонконгу ($4,5 млн).