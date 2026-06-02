Біткоїн обвалився до $70 000, Toncoin перейменують: що нового на крипторинку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 червня 2026, 11:35

Біткоїн обвалився до $70 000, Toncoin перейменують: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Біткоїн обвалився до $70 тисяч, Toncoin перейменують на Gram: що нового на крипторинку
Фото: pixabay

Біткоїн обвалився до $70 тисяч

У вівторок, 2 червня, ціна першої криптовалюти впала до $70 000. Про це свідчать дані торгів. Падіння біткоїна відбулося на тлі першого підтвердженого продажу криптоактивів компанією Strategy.

За добу актив втратив 4,11%, а за тиждень 8,72. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «червоній» зоні.

Добовий обсяг ліквідацій становить майже $800 млн. Серед активів лідирує біткоїн. Про це свідчать дані CoinGlass.

Компанія Strategy, яка є найбільшим корпоративним власником біткоїна, звітувала перед Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) про частковий продаж своїх цифрових активів. Відповідно до поданої форми 8-K, з 26 по 31 травня інституціонал реалізував 32 BTC. Сума угоди склала близько $2,5 млн, а середній курс продажу зафіксували на позначці $77 135 за монету.

Дуров оголосив про повернення історичної назви Gram для токена Toncoin

Нативний токен блокчейну The Open Network змінює назву: Toncoin (TON) офіційно перейменують на Gram. Про цей ребрендинг повідомив співзасновник Telegram Павло Дуров, наголосивши, що активу повертають його первісне ім'я.

За словами Дурова, саме назва Gram використовувалася у найпершому white paper проєкту, тому цей крок є «поверненням до витоків» та початком нового етапу розвитку, який безпосередньо вплине на майбутнє екосистеми. Процес міграції триватиме близько трьох тижнів, при цьому сама мережа збереже назву TON.

Ринок миттєво відреагував на анонс: у моменті курс Toncoin підскочив з $1,3 до $2,9. Згодом актив трохи втратив в ціни, проте утримує позиції вище психологічної позначки у $2.

У Японії пропонують легалізувати крипто-ETF та розширити використання єнових стейблкоїнів

Уряд Японії отримав офіційну пропозицію щодо розробки законодавчої бази для запуску криптовалютних ETF та популяризації стейблкоїнів із прив'язкою до національної валюти. Автором ініціативи виступила Комісія з розвитку блокчейн-технологій, що діє при правлячій Ліберально-демократичній партії (LDP), повідомляє Reuters.

У підготовленому документі наголошується, що крипто-ETF здатні забезпечити інвесторам безпечний та доступний механізм для інвестування в цифрові активи. У зв'язку з цим Комісія закликала державні органи офіційно інтегрувати ці інструменти у фінансову систему країни.

Пакет пропозицій було направлено очільниці Міністерства фінансів Сацукі Катаямі, у чиєму підпорядкуванні також перебуває Агентство фінансових послуг Японії (FSA).

Представник Комісії Дзюнічі Канда зауважив, що токени, забезпечені єною, мають потенціал стати провідним розрахунковим засобом в азійському регіоні. Свої напрацювання у секторі Web3 країна має намір продемонструвати на щорічній зустрічі Азійського банку розвитку, яка відбудеться у травні 2027 року.

Тижневий відтік із криптофондів сягнув $1,67 млрд

На ринку інституційних інвестицій у цифрові активи продовжується капіталовкладення в мінус: за період з 25 по 29 травня інвестори вивели з криптопродуктів $1,67 млрд. Згідно з даними CoinShares, скорочення позицій фіксується вже третій тиждень поспіль, а сумарні втрати ринку за цей час сягнули $4,21 млрд.

Зафіксований показник став другим за масштабом чистим відтоком капіталу з початку 2026 року. На тлі цих подій загальний обсяг активів під управлінням (AUM) криптофондів просів зі $148 млрд до $141 млрд, оновивши мінімум із перших чисел квітня.

Ключова хвиля продажів зачепила біткоїн, з інструментів на базі якого вивели $1,43 млрд, що стало річним антирекордом для першої криптовалюти. Через це річний приплив капіталу в BTC-продукти впав до $1,2 млрд (ще два тижні тому цей показник тримався на рівні $3,9 млрд).

Продукти на базі Ethereum втратили за звітний тиждень $257 млн. На ринку альткоїнів також спостерігалося падіння інтересу, і лише одиниці змогли залучити понад $1 млн фінансування. Серед лідерів опинилися XRP (+$20,3 млн), Hyperliquid (+$10,8 млн) та NEAR (+$7,6 млн).

У регіональному розрізі найбільший тиск продажів продемонстрували США, де відтік склав $1,63 млрд. Негативну динаміку також підтримали інвестори з Німеччини ($25,7 млн), Швеції ($6,6 млн) та Гонконгу ($4,5 млн).

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
ololo trololo
ololo trololo
2 червня 2026, 12:07
#
> Ринок миттєво відреагував на анонс: у моменті курс Toncoin підскочив з $1,3 до $2,9. Згодом актив трохи втратив в ціни, проте утримує позиції вище психологічної позначки у $2.

Це дуже смішно. Переіменували хрінь — вартість виросла вдвічі. І при цьому криптани ще щось розповідають про стабільність крипти і її альтернативу класичним грошам
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами