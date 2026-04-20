20 квітня 2026, 12:01

Гроші в обмін на повернення: Ірландія готує нову ініціативу для українців

Уряд Ірландії хоче запропонувати українцям «щедрий» пакет допомоги за повернення додому, адже планує розірвати контракти на розміщення у себе в країні іноземних біженців. Про це пише «Громадське» з посиланням на Times.

Уряд Ірландії хоче запропонувати українцям «щедрий» пакет допомоги за повернення додому, адже планує розірвати контракти на розміщення у себе в країні іноземних біженців.

Що відомо

Ірландські посадовці обговорюють, чи варто повністю скасувати правила про тимчасовий захист для біженців, чи запропонувати альтернативу — підтримку переселенців виключно з «найбільш постраждалих районів України».

Міністр з питань міграції Колм Брофі заявив, що уряд хоче припинити дію контрактів з близько 16 тисячами українських біженців, яким надали прихисток в Ірландії. Він зазначив, що держава сподівається це зробити протягом 12 місяців.

«Це те, що ми хочемо по-справжньому закінчити. Тому що жодна інша держава ЄС цього не забезпечує. Їм доведеться піти, тому що ми будемо припиняти контракти», — каже Брофі.

Нині українські біженці в Ірландії можуть подати заявку на отримання 2,5 тисяч євро компенсації на одну людину або 10 тисяч євро на сім'ю, якщо погоджуються повернутися додому. На запитання якою буде допомога за новими правилами Брофі відповів, що «вона буде такою ж щедрою, як і підтримка, яку ми пропонували під час прибуття в Ірландію».

«Має сенс щедро забезпечити людей, щоб вони могли повернутися. Пропорційно тій щедрості, яку ми надали, дозволяючи їм прийти до нас в першу чергу», — каже міністр.

Times вказує, що з лютого 2022 року понад 125 тисяч людей, які втекли від війни в Україні, отримали тимчасовий захист в Ірландії.

Так, з липня 2022 року по березень 2026 року майже 28 тисячам ірландців виплатили понад 438 мільйонів євро, щоб ті розмістили у себе близько 64 тисяч українських біженців. Сума виплат ірландцям спочатку становила 400 євро на місяць, потім її подвоїли до 800, а зараз знову зменшили — до 60 євро на місяць. Нині уряд знову хоче повернути показник до 400 євро.

«Оскільки це гроші платників податків, я хочу бачити співвідношення ціни та якості. Я вважаю, що якщо спільнота або людина може утримувати себе, то я не розумію, чому ми, як платники податків, повинні виплачувати мільйони, мільйони і мільйони. Так не роблять в інших європейських країнах», — вважає Брофі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

youknow
20 квітня 2026, 13:17
Думаю що відсотків 40% українців повернеться зі всіх країн ЄС. у кожного на це є загальні та об'єктивні причини.
Новини по темі
Всі новини
