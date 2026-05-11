11 травня 2026, 17:08

Обсяг податкових пільг на митниці у квітні зріс на 52% порівняно з минулим роком

Понад половину потенційних митних нарахувань у квітні склали пільги, що дозволило спрямувати значні ресурси на потреби оборони та енергетики. Про це повідомляє Державна митна служба України 11 травня.

Динаміка надходжень та обсяги пільг

Протягом другого місяця весни державна скарбниця отримала 73,9 млрд грн митних платежів. Цей результат супроводжувався наданням податкових преференцій на суму 37,9 млрд грн. Таким чином, обсяг пільг, тобто звільнення від сплати податків при ввезенні товарів, склав 51,3% від фактичних бюджетних надходжень. Порівняно з квітнем минулого року сума преференцій збільшилася на 13,1 млрд грн, що свідчить про зростання показника на 52,8%. Для порівняння: у квітні 2025 року сума пільг становила 24,8 млрд грн.

Структура податкових пільг

Основним драйвером зростання залишається сектор безпеки, на який припадає більше половини всіх наданих пільг. Детальний розподіл за категоріями виглядає так:

  • Оборонний сектор: імпорт товарів для потреб армії та оборони отримав найбільшу підтримку — 54,5% від загальної суми, що еквівалентно 20,7 млрд грн.

  • Тютюнова промисловість: на підакцизну сировину для внутрішнього виробництва припало 16,7% (6,3 млрд грн).

  • Вільна торгівля: у рамках міжнародних угод про скасування торговельних бар'єрів бізнес отримав 10,2% преференцій (3,8 млрд грн).

  • Енергетика та газ: на відновлення пошкодженої інфраструктури та імпорт блакитного палива спрямовано по 7% пільг у кожній категорії (по 2,7 млрд грн відповідно).

  • Інші законодавчі норми: решта пільг склала 4,4% (1,7 млрд грн).

З початку 2026 року загальна сума митних визволень уже сягнула 142,1 млрд грн. Це на 55% або на 50,7 млрд грн більше, ніж за перші чотири місяці попереднього року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
