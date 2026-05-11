Впродовж квітня український автопарк поповнили 19,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону — це на 5% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
11 травня 2026, 9:25
Вживані авто з-за кордону: у квітні українці зареєстрували 19,6 тис. машин
Які авто завозили
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 57% (у квітні 2025р. вони охоплювали 47%).
Далі йдуть:
- дизельні — 20% (22% у квітні 2025 р.);
- електромобілі — 12% (23% у квітні 2025 р.);
- гібриди — 8% (5% у квітні 2025 р.);
- авто з ГБО — 3% (3% у квітні 2025 р.).
Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери становить — 9,6 року.
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Топ-10 найпопулярніших моделей місяця
- VOLKSWAGEN Golf — 904 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 815 од.;
- AUDI Q5 — 688 од.;
- NISSAN Rogue — 663 од.;
- SKODA Octavia — 626 од.;
- RENAULT Megane — 613 од.;
- VOLKSWAGEN Passat — 423 од.;
- FORD Escape — 423 од.;
- MAZDA CX5 — 398 од.;
- AUDI A4 — 393 од.;
- NISSAN Qashqai — 385 од.
Джерело: Мінфін
