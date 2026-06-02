ОВДП встановили новий рекорд: фізособи збільшили вкладення більш ніж наполовину

У травні 2026 року обсяг вкладень юридичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) був на 15,8% більшим, ніж у травні 2025 року, а вкладення фізичних осіб — більш ніж на 56,4% вищими порівняно з минулим роком. Станом на сьогодні громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 148,5 млрд грн — це історичний максимум, тоді як юридичні особи утримують понад 220,9 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Скільки заробили на аукціонах

У травні Мінфін провів 10 аукціонів з розміщення ОВДП, за результатами яких до державного бюджету було залучено понад 12,38 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність за розміщеними облігаціями становила 15,74% річних у гривні та 3,05% — у доларах США.

Також у травні Мінфін провів аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Попит з боку учасників ринку сягнув 4,15 млрд гривень. Інвесторам запропонували обміняти облігації з терміном погашення 10 червня 2026 року на нові — з погашенням 14 червня 2028 року (термін обігу — 754 дні).

У результаті цієї операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що сприяло зменшенню боргового навантаження на державний бюджет у поточному році.

У кого найбільша частка

Станом на 1 червня 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2 трлн гривень. Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки — 46,26%, далі — Національний банк України — 33,09%.

Частки інших інвесторів розподіляються так: юридичні особи — 11,12%, фізичні особи — 7,47%, страхові компанії — 1,23%, нерезиденти — 0,81%, територіальні громади — 0,03%.

Нагадаємо

Минулого місяця за результатами аукціонів із розміщення ОВДП до державного бюджету було залучено понад 17,3 млрд грн, тоді як у 2025 році — близько 570 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,2 трлн гривень.