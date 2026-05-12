Годовая инфляция в США подскочила до трехлетнего максимума

В США годовая инфляция в апреле 2026 года ускорилась до 3,8% — это самый высокий показатель с мая 2023 года. Основными драйверами роста цен стали энергоносители и продукты питания, сообщает Reuters.

Инфляция стала самой высокой за три года

Опубликованные во вторник, 12 мая данные Министерства труда США показали наибольшее годовое ускорение инфляции за последние три года.

В годовом исчислении инфляция в США в апреле ускорилась до 3,8% против 3,3% в марте. Это самый высокий показатель с мая 2023 года.

Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты и энергоносители, в апреле выросла на 0,4% за месяц и на 2,8% в годовом исчислении.

Отдельно аналитики обращают внимание на удорожание жилья и транспортных услуг:

аренда жилья выросла на 0,6%;

авиабилеты — на 2,8% из-за высокой стоимости авиатоплива.

Цены на энергоносители и продукты продолжают расти

В апреле индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,6% после скачка на 0,9% в марте. Именно энергоносители стали ключевым драйвером инфляции: цены в этом сегменте подскочили на 3,8% после роста на 10,9% месяцем ранее.

В частности:

бензин подорожал на 5,4%;

мазут — на 5,8%;

также выросли тарифы на электроэнергию.

Аналитики связывают это с резким скачком нефтяных котировок выше $100 за баррель после ударов США и Израиля по Ирану. Хотя после прекращения огня цены снизились, они остаются высокими.

В то же время ускорился рост цен на продукты питания. В апреле они поднялись на 0,5%, в то время как в марте оставались без изменений.

Больше всего подорожали:

говядина — на 2,7%;

овощи и фрукты — на 1,8%;

безалкогольные напитки — на 1,1%.

Также существенно выросли цены на молочную продукцию и яйца.

Реакция экспертов

Сильные инфляционные показатели вместе с недавними данными об устойчивом росте занятости укрепили ожидания экономистов относительно того, что ФРС может оставить процентные ставки без изменений по меньшей мере до 2027 года.

Главная экономистка Федерального кредитного союза военно-морского флота США Гезер Лонг заявила, что американские домохозяйства уже испытывают серьезное финансовое давление.

«Впервые за три года инфляция фактически съедает весь рост зарплат. Это серьезный удар для среднего класса и домохозяйств с более низкими доходами», — отметила она.

Главный экономист RSM Джозеф Бруселас предупредил, что в отсутствие признаков быстрого завершения конфликта на Ближнем Востоке инфляционное давление может только усилиться.

По его словам, глобальные поставки энергоносителей и продовольствия становятся все напряженнее, что создает риски нового витка роста цен в ближайшие месяцы.