Податковий тиск та інфраструктурні проблеми стали головними викликами для українського бізнесу у першому кварталі 2026 року, випередивши навіть прямі безпекові ризики. Про це свідчать результати свіжого «Дайджесту бізнес реформ», який опублікувало Мінекономіки.
21 травня 2026, 13:53
В Мінекономіки назвали головну проблему бізнесу: і це не війна
Згідно з опитуванням підприємців, найбільшим тягарем для операційної діяльності залишається фіскальний фактор. Повну структуру антирейтингу проблем (у кількісному вимірі згадок) зафіксовано на таких рівнях:
- Високе податкове навантаження (загальний тягар) — абсолютний лідер списку (1 323 згадки);
- Інфраструктурні збої (електроенергія, інтернет тощо) — посідають друге місце (1 057);
- Вплив війни та безпекові ризики — (777);
- Низька платоспроможність / зменшення споживчого попиту — (732);
- Технічні та юзабіліті проблеми електронних сервісів (електронний кабінет, Дія, ЕЦП, КЕП) — (454);
- Надмірна бюрократія, дублююча та складна звітність — (370);
- Часті зміни законодавства та непередбачуваність правил — (369);
- Нестача працівників через мобілізацію та кадровий дефіцит — (317);
- Недостатня комунікація та сервісна підтримка від ДПС / держорганів — (280).
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що приріст гривневих кредитів бізнесу у квітні 2026 року став найбільшим за всю історію української банківської системи — плюс 21,848 млрд грн за місяць.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 3
А тцкуни, котрі викрадають людей посеред білого дня в змові з поліцаями, котрі закривають очі на всі порушення тцкунів, від бійок тцкунів, котрі тцкуни починають перші, до порушення закону як поліцаями так і тцкунами, і навіть порушення ПДР тцкунами, котрі на надоначених машинах катають своїх кобил :)
90% з тих, хто так відповів, вважає все що більше 0 — високим навантаженням.
> Інфраструктурні збої (електроенергія, інтернет тощо) — посідають друге місце
«і це не війна»… хтось їм скаже?
бо анкетування було проведено серед немобілізованих бізнесменів,
а мобілізовані бізнесмени ніяких анкет вже не заповнюють.