@В Мінекономіки назвали головну проблему бізнесу: і це не війна

Податковий тиск та інфраструктурні проблеми стали головними викликами для українського бізнесу у першому кварталі 2026 року, випередивши навіть прямі безпекові ризики. Про це свідчать результати свіжого «Дайджесту бізнес реформ», який опублікувало Мінекономіки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно з опитуванням підприємців, найбільшим тягарем для операційної діяльності залишається фіскальний фактор. Повну структуру антирейтингу проблем (у кількісному вимірі згадок) зафіксовано на таких рівнях:

Високе податкове навантаження (загальний тягар) — абсолютний лідер списку (1 323 згадки);

Інфраструктурні збої (електроенергія, інтернет тощо) — посідають друге місце (1 057);

Вплив війни та безпекові ризики — (777);

Низька платоспроможність / зменшення споживчого попиту — (732);

Технічні та юзабіліті проблеми електронних сервісів (електронний кабінет, Дія, ЕЦП, КЕП) — (454);

Надмірна бюрократія, дублююча та складна звітність — (370);

Часті зміни законодавства та непередбачуваність правил — (369);

Нестача працівників через мобілізацію та кадровий дефіцит — (317);

Недостатня комунікація та сервісна підтримка від ДПС / держорганів — (280).

Читайте також: Українці масово відкривають бізнес у Сербії: з початку війни кількість підприємців зросла у 2,7 раза

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що приріст гривневих кредитів бізнесу у квітні 2026 року став найбільшим за всю історію української банківської системи — плюс 21,848 млрд грн за місяць.