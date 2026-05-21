21 травня 2026, 13:53

В Мінекономіки назвали головну проблему бізнесу: і це не війна

Податковий тиск та інфраструктурні проблеми стали головними викликами для українського бізнесу у першому кварталі 2026 року, випередивши навіть прямі безпекові ризики. Про це свідчать результати свіжого «Дайджесту бізнес реформ», який опублікувало Мінекономіки.

Згідно з опитуванням підприємців, найбільшим тягарем для операційної діяльності залишається фіскальний фактор. Повну структуру антирейтингу проблем (у кількісному вимірі згадок) зафіксовано на таких рівнях:

  • Високе податкове навантаження (загальний тягар) — абсолютний лідер списку (1 323 згадки);
  • Інфраструктурні збої (електроенергія, інтернет тощо) — посідають друге місце (1 057);
  • Вплив війни та безпекові ризики — (777);
  • Низька платоспроможність / зменшення споживчого попиту — (732);
  • Технічні та юзабіліті проблеми електронних сервісів (електронний кабінет, Дія, ЕЦП, КЕП) — (454);
  • Надмірна бюрократія, дублююча та складна звітність — (370);
  • Часті зміни законодавства та непередбачуваність правил — (369);
  • Нестача працівників через мобілізацію та кадровий дефіцит — (317);
  • Недостатня комунікація та сервісна підтримка від ДПС / держорганів — (280).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що приріст гривневих кредитів бізнесу у квітні 2026 року став найбільшим за всю історію української банківської системи — плюс 21,848 млрд грн за місяць.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 3

Перший Потужний
Перший Потужний
21 травня 2026, 14:18
@В Мінекономіки назвали головну проблему бізнесу: і це не війна

А тцкуни, котрі викрадають людей посеред білого дня в змові з поліцаями, котрі закривають очі на всі порушення тцкунів, від бійок тцкунів, котрі тцкуни починають перші, до порушення закону як поліцаями так і тцкунами, і навіть порушення ПДР тцкунами, котрі на надоначених машинах катають своїх кобил :)
JWT
JWT
21 травня 2026, 15:16
> Високе податкове навантаження

90% з тих, хто так відповів, вважає все що більше 0 — високим навантаженням.

> Інфраструктурні збої (електроенергія, інтернет тощо) — посідають друге місце

«і це не війна»… хтось їм скаже?
Qwerty1999
Qwerty1999
21 травня 2026, 15:20
Звісно, що головна проблема тилових бізнесменів та їх бізнесу — це не війна,
бо анкетування було проведено серед немобілізованих бізнесменів,
а мобілізовані бізнесмени ніяких анкет вже не заповнюють.
