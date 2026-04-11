Уряд Японії схвалив надання додаткових субсидій у розмірі 631,5 млрд єн ($4 млрд) для компанії Rapidus Corp. Мета амбітного проєкту — вивести країну в лідери надконкурентного ринку чипів для штучного інтелекту та зменшити залежність від тайванської TSMC. Про це повідомляє Bloomberg.
Японія інвестує $16 млрд у чипи для ШІ: ставка на Rapidus у гонці з лідерами
Масштаби державного фінансування
З урахуванням нового траншу, загальний обсяг державних інвестицій у стартап Rapidus до кінця березня 2027 року сягне колосальних 2,6 трлн єн ($16,3 млрд).
Новий капітал призначений для фінансування розробок Rapidus для IT-гіганта Fujitsu Ltd., який став одним із перших ключових клієнтів компанії. Міністерство економіки Японії підтвердило, що технологічний прогрес на заводі в Хоккайдо відповідає графіку після перевірки зовнішнім комітетом.
Амбітна мета
Японія робить ставку на технологічну незалежність у сферах ШІ, робототехніки та квантових обчислень. Основні завдання проєкту:
- Початок випуску надсучасних 2-нанометрових чипів уже у 2027 році.
- Зниження ризиків, пов'язаних із дефіцитом напівпровідників у світі та домінуванням тайванських виробників.
Крім того, Rapidus планує залучити ще близько 3 трлн єн приватного капіталу за допомогою державних гарантій за кредитами.
Виклики та конкуренція
Попри сильну фінансову підтримку, шлях Rapidus залишається складним. Компанія все ще суттєво відстає від лідера ринку — TSMC, яка вже розпочала масове виробництво 2-нанометрових чипів минулого року і є головним постачальником для Nvidia та Apple.
Крім технологічного відставання, японський виробник стикається з економічним тиском:
- Енергетична криза: зростання цін на енергоносії та матеріали через конфлікт на Близькому Сході.
- Дефіцит ресурсів: традиційна залежність Японії від імпортної сировини.
Компанія вже відкрила центр аналізу та діагностики чипів у Чітосе (Хоккайдо) для підвищення виходу придатних виробів. Вихід Rapidus на фондовий ринок (IPO) запланований орієнтовно на 2031 фінансовий рік.
Зазначимо, що 2-нанометровий техпроцес вважається «священним граалем» сучасної мікроелектроніки, оскільки дозволяє створювати значно потужніші та енергоефективніші процесори для систем штучного інтелекту.
