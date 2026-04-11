Японія інвестує $16 млрд у чипи для ШІ: ставка на Rapidus у гонці з лідерами

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
11 квітня 2026, 16:06

Японія інвестує $16 млрд у чипи для ШІ: ставка на Rapidus у гонці з лідерами

Уряд Японії схвалив надання додаткових субсидій у розмірі 631,5 млрд єн ($4 млрд) для компанії Rapidus Corp. Мета амбітного проєкту — вивести країну в лідери надконкурентного ринку чипів для штучного інтелекту та зменшити залежність від тайванської TSMC. Про це повідомляє Bloomberg.

Японія інвестує $16 млрд у чипи для ШІ: ставка на Rapidus у гонці з лідерами

Масштаби державного фінансування

З урахуванням нового траншу, загальний обсяг державних інвестицій у стартап Rapidus до кінця березня 2027 року сягне колосальних 2,6 трлн єн ($16,3 млрд).

Новий капітал призначений для фінансування розробок Rapidus для IT-гіганта Fujitsu Ltd., який став одним із перших ключових клієнтів компанії. Міністерство економіки Японії підтвердило, що технологічний прогрес на заводі в Хоккайдо відповідає графіку після перевірки зовнішнім комітетом.

Амбітна мета

Японія робить ставку на технологічну незалежність у сферах ШІ, робототехніки та квантових обчислень. Основні завдання проєкту:

  • Початок випуску надсучасних 2-нанометрових чипів уже у 2027 році.
  • Зниження ризиків, пов'язаних із дефіцитом напівпровідників у світі та домінуванням тайванських виробників.

Крім того, Rapidus планує залучити ще близько 3 трлн єн приватного капіталу за допомогою державних гарантій за кредитами.

Виклики та конкуренція

Попри сильну фінансову підтримку, шлях Rapidus залишається складним. Компанія все ще суттєво відстає від лідера ринку — TSMC, яка вже розпочала масове виробництво 2-нанометрових чипів минулого року і є головним постачальником для Nvidia та Apple.

Крім технологічного відставання, японський виробник стикається з економічним тиском:

  • Енергетична криза: зростання цін на енергоносії та матеріали через конфлікт на Близькому Сході.
  • Дефіцит ресурсів: традиційна залежність Японії від імпортної сировини.

Компанія вже відкрила центр аналізу та діагностики чипів у Чітосе (Хоккайдо) для підвищення виходу придатних виробів. Вихід Rapidus на фондовий ринок (IPO) запланований орієнтовно на 2031 фінансовий рік.

Зазначимо, що 2-нанометровий техпроцес вважається «священним граалем» сучасної мікроелектроніки, оскільки дозволяє створювати значно потужніші та енергоефективніші процесори для систем штучного інтелекту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами