Японія інвестує $16 млрд у чипи для ШІ: ставка на Rapidus у гонці з лідерами

Уряд Японії схвалив надання додаткових субсидій у розмірі 631,5 млрд єн ($4 млрд) для компанії Rapidus Corp. Мета амбітного проєкту — вивести країну в лідери надконкурентного ринку чипів для штучного інтелекту та зменшити залежність від тайванської TSMC. Про це повідомляє Bloomberg.

Масштаби державного фінансування

З урахуванням нового траншу, загальний обсяг державних інвестицій у стартап Rapidus до кінця березня 2027 року сягне колосальних 2,6 трлн єн ($16,3 млрд).

Новий капітал призначений для фінансування розробок Rapidus для IT-гіганта Fujitsu Ltd., який став одним із перших ключових клієнтів компанії. Міністерство економіки Японії підтвердило, що технологічний прогрес на заводі в Хоккайдо відповідає графіку після перевірки зовнішнім комітетом.

Амбітна мета

Японія робить ставку на технологічну незалежність у сферах ШІ, робототехніки та квантових обчислень. Основні завдання проєкту:

Початок випуску надсучасних 2-нанометрових чипів уже у 2027 році.

Зниження ризиків, пов'язаних із дефіцитом напівпровідників у світі та домінуванням тайванських виробників.

Крім того, Rapidus планує залучити ще близько 3 трлн єн приватного капіталу за допомогою державних гарантій за кредитами.

Виклики та конкуренція

Попри сильну фінансову підтримку, шлях Rapidus залишається складним. Компанія все ще суттєво відстає від лідера ринку — TSMC, яка вже розпочала масове виробництво 2-нанометрових чипів минулого року і є головним постачальником для Nvidia та Apple.

Крім технологічного відставання, японський виробник стикається з економічним тиском:

Енергетична криза: зростання цін на енергоносії та матеріали через конфлікт на Близькому Сході.

Дефіцит ресурсів: традиційна залежність Японії від імпортної сировини.

Компанія вже відкрила центр аналізу та діагностики чипів у Чітосе (Хоккайдо) для підвищення виходу придатних виробів. Вихід Rapidus на фондовий ринок (IPO) запланований орієнтовно на 2031 фінансовий рік.

Зазначимо, що 2-нанометровий техпроцес вважається «священним граалем» сучасної мікроелектроніки, оскільки дозволяє створювати значно потужніші та енергоефективніші процесори для систем штучного інтелекту.