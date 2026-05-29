Польський гігант Orlen планує розширити присутність в Україні та веде переговори з Укрнафтою

Польська паливно-енергетична група Orlen висловила зацікавленість у масштабуванні своєї діяльності на українському ринку та вже розпочала переговори щодо можливої участі в Укрнафті. Про це на пресконференції у четвер, 28 травня, заявив новий голова правління Orlen Іренеуш Фонфара, повідомляє польське видання Bankier.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Керівник польського концерну наголосив, що український ринок є стратегічно важливим для групи. Зокрема, це стосується Мажейкяйського нафтопереробного заводу (НПЗ Orlen Lietuva в Литві), який наразі реалізує в Україні майже 18% своєї продукції.

«Ми віримо, що війна закінчиться і переможною стороною буде Україна. Ми хотіли б залучитися до цього ринку сильніше, ніж зараз. Наразі ми є одним із головних партнерів, які постачають пальне в Україну, і прагнемо зміцнювати ці позиції», — підкреслив Фонфара.

Мільйонні поставки та відновлення експорту газу

Загалом Orlen постачає в Україну близько 1,5 мільйона тонн нафтопродуктів на рік. Окрім світлих нафтопродуктів (бензину та дизеля), польська компанія активно працює в газовому сегменті — починаючи з літа минулого року, концерн продавав українським партнерам приблизно по одному танкеру скрапленого газу щомісяця.

Через сезонні погодні умови постачання блакитного палива тимчасово призупиняли, проте в Orlen розраховують поновити роботу вже на початку літа.

«Сподіваємося, що з червня ми почнемо допомагати нашим партнерам заповнювати підземні сховища газу», — зазначив очільник компанії.

Читайте також: Orlen обійшла Газпром за капіталізацією та увійшла до топ-44 нафтогазових компаній світу

Переговори з Укрнафтою

Деталі можливого партнерства з Укрнафтою поки перебувають на стадії обговорення. За словами Фонфари, Orlen наразі виступає одним із потенційних міжнародних партнерів.

«Ми розпочали дискусію щодо можливості нашого залучення в Укрнафту і зараз перебуваємо у процесі як один із партнерів. Якою саме буде ця участь і чи відбудеться вона взагалі — питання подальших перемовин з українською стороною», — додав він.

Експансія на ринок Північної Америки

Паралельно з цим, польський концерн готує розширення своєї присутності за океаном. Orlen аналізує енергетичний ринок Канади, де наразі будується новий СПГ-термінал на Східному узбережжі, а також стежить за змінами в США. Для реалізації цих планів компанія наразі перебуває в активному пошуку топменеджера з глибоким досвідом роботи на північноамериканському ринку скрапленого газу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2025 році група Нафтогаз та польська компанія Orlen уклали нову угоду, в рамках якої планувалося забезпечення постачання додаткових 140 мільйонів кубометрів скрапленого природного газу зі США до України.