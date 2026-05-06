Orlen обійшла Газпром за капіталізацією та увійшла до топ-44 нафтогазових компаній світу

Польська нафтогазова група Orlen встановила черговий рекорд ринкової капіталізації на Варшавській фондовій біржі — понад 160 млрд злотих (близько $45 млрд), обігнавши австралійську Woodside Energy та піднявшись на 44-е місце у світовому галузевому рейтингу. Про це повідомляє видання Expro.

Рекорд акцій і розрив з Газпромом

Котирування Orlen вперше в історії перевищили позначку 140 злотих за папір, зросши на 2,51% за день. Ще у березні 2026 року польський концерн уперше випередив «Газпром» за ринковою вартістю — тоді Orlen оцінювалася у понад $40 млрд, тоді як «Газпром» опустився нижче $39 млрд. Станом на 5 травня капіталізація «Газпрому» знизилася до близько $37,25 млрд — компанія посідає 47-е місце в рейтингу.

Чинники зростання

Концерн нарощує вартість завдяки кільком факторам: рекордним нафтопереробним маржам на рівні близько $32 на барель на тлі напруженості навколо Ормузької протоки, успішній інтеграції з Lotos і PGNiG (польська національна газова компанія), а також розвитку власного видобувного сегменту. Рейтингове агентство Moody's підтвердило довгостроковий рейтинг Orlen на рівні AAA зі стабільним прогнозом.

Прогнози та найближчі конкуренти

Аналітики PKO BP прогнозують рекордний дивіденд за підсумками 2026 року — 8 злотих на акцію. Безпосередньо перед Orlen у рейтингу залишаються дві інші російські компанії — «Новатек» ($45,3 млрд, 43-е місце) і «Лукойл» ($47,86 млрд), однак різниця між ними й польським концерном скорочується до кількох мільярдів доларів.

Падіння Газпрому

Ще 2008 року голова «Газпрому» Олексій Міллер публічно прогнозував, що капіталізація компанії досягне $1 трлн — у підсумку вона впала у понад 20 разів від тодішніх $200 млрд.

