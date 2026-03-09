Військовозобов'язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок Резерв+. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
9 березня 2026, 18:00
У «Резерв+» з’явилася можливість записатися до ТЦК онлайн
Що дає електронна черга?
Електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:
- обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;
- не стояти в чергах;
- бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;
- скасувати запис або залишити відгук;
- отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.
Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.
Запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.
