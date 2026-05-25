В Україні презентували аналог ChatGPT — Lapathoniia

В Україні запрацював ШІ-асистент Lapathoniia, побудований на базі вітчизняних великих мовних моделей. Вся інфраструктура проєкту розміщена в українських датацентрах і забезпечує повний контроль та безпеку даних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост українських розробників у LinkedIn.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працює український ШІ

Lapathoniia Chat працює на базі хмарної інфраструктури De Novo. Це означає, що всі дані користувачів фізично залишаються у межах країни і не передаються на іноземні сервери. Проєкт позиціонується як демонстраційний сервіс, що має продемонструвати реальний потенціал українських LLM у звичному форматі чату.

Розробники наголошують, що можливості мовної моделі найкраще оцінити у процесі взаємодії, а не через сухі цифри у таблицях. Користувачі вже можуть протестувати роботу з файлами, вебпошук, «памʼять» моделі та складні аналітичні завдання.

Переваги української розробки

OpenAI-сумісний API. Можна змінити base_url і використовувати звичний OpenAI SDK

Українська мова. Моделі оптимізовані для запитів, контекстів і продуктів.

Streaming — підтримка потокової генерації для інтерактивних застосунків

Керування доступом — API ключі, бюджети та ліміти для команд і тестових інтеграцій

До 32 000 токенів на запит, включно з вхідним контекстом і відповіддю

Інфраструктура та дані бета-сервісу розміщені в Україні.

Доступ до моделей MamayLM та Lapa LLM

В актуальному релізі користувачам доступні одразу дві вітчизняні мовні моделі: MamayLM та Lapa LLM. Надалі команда планує суттєво розширити цей перелік.

Важливо, що проєкт реалізується за підтримки кафедри систем штучного інтелекту НУ «Львівська політехніка».

«Сьогодні розвиток українських AI-технологій є надзвичайно важливим, а поява таких ініціатив допомагає формувати власну технологічну екосистему та створювати рішення, орієнтовані на український контекст і потреби», — заявили у Політехніці.

Стадії розробки ШІ

Наразі сервіс працює у режимі закритого бета-тестування. Команда збирає фідбек щодо швидкості відповідей, якості роботи з контекстом та зручності інтерфейсу.

Для отримання доступу потрібно надіслати короткий опис задачі та назву компанії на електронну пошту розробників.