ДПС попередила про шахрайські листи: що потрібно знати платникам

Зафіксовано масову фішингову розсилку, що здійснюється з використанням імені ДПС. Зловмисники надсилають електронні листи з повідомленнями про нібито наявний податковий борг та вимогою терміново його сплатити за вказаним посиланням. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

Такі повідомлення не мають жодного відношення до Державної податкової служби України та є спробою шахрайства.

Що міститься в листах

У листах зазвичай міститься:

повідомлення про «несплачений податковий борг»;

заклик терміново перейти за посиланням для «перевірки деталей» або «сплати заборгованості»;

використання логотипів або візуального стилю, схожого на офіційну символіку ДПС;

підроблені адреси відправника, які імітують офіційні домени.

Перехід за такими посиланнями може призвести до завантаження шкідливого програмного забезпечення або викрадення конфіденційних даних.

Наголошуємо: податкова служба не надсилає вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронних листах.

Закликаємо громадян та бізнес бути особливо уважними та дотримуватися базових правил кібергігієни: