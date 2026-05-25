Зафіксовано масову фішингову розсилку, що здійснюється з використанням імені ДПС. Зловмисники надсилають електронні листи з повідомленнями про нібито наявний податковий борг та вимогою терміново його сплатити за вказаним посиланням. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
25 травня 2026, 19:01
ДПС попередила про шахрайські листи: що потрібно знати платникам
Такі повідомлення не мають жодного відношення до Державної податкової служби України та є спробою шахрайства.
Що міститься в листах
У листах зазвичай міститься:
- повідомлення про «несплачений податковий борг»;
- заклик терміново перейти за посиланням для «перевірки деталей» або «сплати заборгованості»;
- використання логотипів або візуального стилю, схожого на офіційну символіку ДПС;
- підроблені адреси відправника, які імітують офіційні домени.
Перехід за такими посиланнями може призвести до завантаження шкідливого програмного забезпечення або викрадення конфіденційних даних.
Наголошуємо: податкова служба не надсилає вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронних листах.
Закликаємо громадян та бізнес бути особливо уважними та дотримуватися базових правил кібергігієни:
- не відкривати листи від невідомих або підозрілих відправників;
- не переходити за посиланнями у сумнівних повідомленнях;
- не завантажувати вкладення з таких листів
- перевіряти інформацію виключно через офіційні ресурси ДПС;
- у разі сумнівів — звертатися до офіційних каналів служби.
Джерело: Мінфін
