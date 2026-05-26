Microsoft, Nvidia та Uber обмежують використання ШІ: витрати вже перевищують зарплати працівників

Великі технологічні компанії починають стикатися з неочікуваною проблемою буму ШІ-інструментів для програмування — витрати на токени та обчислення ростуть настільки швидко, що навіть гіганти переглядають свою стратегію використання ШІ.

За даними The Verge, Microsoft після кількох місяців активного використання майже повністю скасовує ліцензії Claude Code для своїх інженерів і переводить їх назад на GitHub Copilot CLI. Причина — занадто високі витрати на токени під час щоденної роботи розробників.

Проблему визнають і в Nvidia. Віцепрезидент компанії Браян Катанзаро заявив в інтерв'ю Axios, що для його команди вартість ШІ-обчислень уже перевищує витрати на самих працівників.

Ще показовішою стала ситуація в Uber. Як повідомляє Forbes, компанія витратила весь ШІ-бюджет на 2026 рік лише за перші чотири місяці. Водночас 84% із 5 тисяч інженерів активно користувалися Claude, а близько 70% нового коду створювалося за допомогою ШІ.

Найактивніші розробники витрачали від $500 до $2 000 на місяць кожен лише на ШІ-інструменти. А директор з технологій Правін Неппаллі Нага під час однієї двогодинної демо-сесії використав токенів на $1 200.

На тлі цього дедалі більше компаній починають шукати баланс між продуктивністю ШІ-кодингу та його реальною економічною ефективністю.

