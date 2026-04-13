1500 гривень для українців: скільки пенсіонерів уже отримали виплату

Пенсійний фонд здійснив виплати для 9,7 млн пенсіонерів. Про це заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Пенсійний фонд здійснив виплати для 9,7 млн пенсіонерів: для 8 млн кошти надійшли через банк, для 1,7 млн надходять через „Укрпошту“. Іншим отримувачам гроші надійдуть до кінця квітня», — написала вона.

За її словами, загалом виплату отримають 13 млн людей: пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім'ї, одинокі матері.

Уряд запровадив цільову підтримку 1500 грн для людей для подолання цінового шоку і збільшення витрат, зокрема через ріст світових цін на нафту.

Хто має право на доплату 1500 грн

Квітнева разова виплата передбачена для вразливих категорій населення. Загалом ідеться про понад 13 млн осіб, тобто майже кожен другий українець.

Допомогу отримають:

пенсіонери за віком та люди з інвалідністю;

малозабезпечені та багатодітні родини;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

одинокі матері та отримувачі базової соціальної допомоги (БСД).

Якщо людина одночасно має кілька підстав, то виплата однаково здійснюється лише один раз.

Доплата надається, якщо загальний розмір виплат з усіма надбавками не перевищує 25 950 грн. Водночас незалежно від доходу, доплату отримають:

особи, які брали безпосередню участь у захисті України;

члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як отримати квітневу доплату 1500 грн

Гроші нарахуються автоматично:

на банківський рахунок окремою сумою;

якщо ви отримуєте виплати через «Укрпошту», то кошти принесе листоноша або їх видадуть у відділенні разом із основними виплатами.

Виплати стартували 6 квітня.