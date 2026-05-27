НБУ ввів у обіг дві нові пам’ятні монети: кому присвячені

Нацбанк вводить у обіг дві нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії «Ми сильні. Ми разом», присвяченої єдності України та її регіонам. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.
Зокрема, це монети присвячені Сумській та Чернігівській областям:
- «Ми сильні. Ми разом. Сумська область»;
- «Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область».
Дизайн монет
Монети мають номінал 10 грн, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.
Аверс обох нових обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.
Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені.
Дизайн реверсу монет — Олександра Кучинська, художник аверсу — Володимир Дем'яненко. Скульптор — Володимир Дем’яненко.
Обіг монет
Пам'ятні монети є законними платіжними засобами на території України.
Нацбанк поступово видаватиме такі обігові пам'ятні монети банкам та інкасаторським компаніям/компаніям з оброблення готівки для подальшої їх видачі клієнтам.
У готівковий обіг буде введено по 2 млн штук кожної з таких обігових пам'ятних монет.
Частина тиражу цих монет сформована в спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам'ятних монет, тираж кожного — 15 тис. шт.
Де можна купити
Придбати ролики із 25 обігових пам'ятних монет можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.
